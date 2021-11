Ricette da sogno – I 3 elettrodomestici della cuoca perfetta

Chi ha la passione della cucina sa bene quanto sia importante essere muniti dei giusti attrezzi ed elettrodomestici per realizzare le proprie prelibatezze. Ecco quindi che per gli aspiranti cuochi potrebbe essere utile avere a portata di mano una lista relativa alle tecnologie che in cucina non devono assolutamente mancare.

Il fornetto elettrico

Il fornetto elettrico altro non è che un elettrodomestico che utilizza l’elettricità per cuocere i cibi. Il funzionamento è dato da due resistenze elettriche, che riscaldandosi in maniera omogenea permettono di portare a cottura gli alimenti uniformemente. La potenza di un fornetto elettrico varia da modello a modello, tanto che i gradi centigradi raggiunti possono andare dai 30 ai 250. Scegliere il fornetto elettrico migliore non è facile, in quanto entrano in gioco i gusti personali: grandezza, design, marchio, accessori forniti in dotazione, etc. Questo strumento di cucina però non serve solo a cucinare ma anche a riscaldare pietanze già cotte, grigliare carne e verdura e scongelare. Si sta parlando quindi di un elettrodomestico molto versatile, perfetto anche per i meno esperti dato che usarlo non implica grandi abilità. Alcuni modelli sono addirittura dotati di vano raccogli briciole, utile per rendere la pulizia della sezione interna rapida e semplice. In fase di acquisto di un fornetto elettrico il consiglio è quello di ponderare bene le sue caratteristiche tecniche senza lasciarsi ingannare troppo dal prezzo, in quanto offerte stracciate potrebbero portare all’acquisto di articoli poco convenienti a livello pratico.

Il minipimer

Altro alleato di cucina è il minipimer, ovvero un frullatore ad immersione che può essere usato in numerose circostanze. Questo articolo a differenza dei tradizionali frullatori non ha contenitore di raccolta e può essere utilizzato a contatto diretto con gli alimenti, magari dentro una ciotola o in pentola. Il punto di forza dei minipimer è che non occupa molto spazio, pertanto può essere collocato anche in cucine molto piccole e minimali. Solitamente la sua funzione è quella di preparare mousse, salse e creme, come ad esempio la maionese.

La planetaria

Ultima ma non per importanza la planetaria, fondamentale quando occorre montare, impastare e amalgamare gli ingredienti di una ricetta. Questo elettrodomestico è formato da un contenitore ed un motore a cui è agganciato un braccio roteante, che si muove in un senso molto simile a quello dei pianeti (da qui il nome) e che consente di raggiungere ogni parte della ciotola. Verrà da sé dedurre quanto questo strumento sia essenziale per chi ama cucinare dolci o torte salate. I suoi impasti infatti sono sempre lisci, uniformi e ben lavorati, privi di grumi che potrebbero risultare sgradevoli al palato.

In conclusione è possibile dire che con questi tre strumenti qualsiasi persona può cucinare in maniera eccelsa, se non addirittura professionale. Una volta usati, questi elettrodomestici riescono a fidelizzare anche i più restii ai fornelli. Non sono solo degli oggetti da acquistare per casa propria ma da considerare anche come splendide idee regalo in occasione di compleanni, festività natalizie ed eventi di vario tipo.