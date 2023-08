Adolescenza: età, periodo e significato

L’adolescenza è il periodo della vita di un giovane tra l’infanzia e l’età adulta. Di norma, si parla infatti di adolescenza quando una persona ha circa 12 anni per terminare all’incirca all’età di 19 anni. Una persona in questa fascia d’età è dunque chiamata adolescente e, come tale, affronta un periodo di grandi cambiamenti.

Gli adolescenti sperimentano infatti diversi mutamenti improvvisi nel loro corpo: si considerino i cambiamenti nelle loro emozioni, o sentimenti, così come nei loro pensieri e nelle loro convinzioni. Spesso vedono il mondo in modo diverso e agiscono in modo diverso rispetto a quando erano bambini.

Cambiamenti nel corpo durante l’adolescenza

In primo luogo, al fine di comprendere per quali motivi si sperimentino così tante turbolenze, è bene rammentare come durante l’adolescenza si sviluppi il sistema riproduttivo, ovvero la maturazione degli organi riproduttivi, le parti del corpo che permettono a uomini e donne di… fare figli!

Il corpo delle ragazze e dei ragazzi cambia in modo diverso. Ai ragazzi crescono i peli sul viso e la voce si fa più profonda. Sviluppano anche muscoli più forti. Alle ragazze cresce il seno, i fianchi si allargano e iniziano ad avere il ciclo mestruale. È da questo momento che sono in grado di rimanere incinte.

Cambiamenti emotivi

L’adolescenza è anche un periodo particolarmente emozionante e ricco di variazioni sentimentali ed emotive. È un periodo che può essere molto confuso: i ragazzi e le ragazze diventano molto più interessati gli uni agli altri. Allo stesso tempo, possono preoccuparsi del loro aspetto e a volte si sentono facilmente in imbarazzo. Durante l’adolescenza, la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze si preoccupa molto di ciò che gli altri adolescenti pensano di loro. Possono anche essere molto preoccupati di come si inseriscono nel loro mondo. Spesso gli adolescenti scelgono di passare il tempo con gli amici piuttosto che con la famiglia.

Crescita dell’indipendenza

Quando gli adolescenti crescono emotivamente, iniziano ad assumersi nuove responsabilità e ad acquisire nuove libertà. Agiscono e pensano in modo più indipendente. Cominciano anche a trovare un equilibrio tra famiglia e amici. Insomma, questi cambiamenti significano che gli adolescenti stanno per diventare adulti!

Consigli per gestire l’adolescenza

Ecco di seguito 5 pratici consigli per gestire l’adolescenza:

Ricordare che le sfide sono cambiate per gli adolescenti. Gli adolescenti possono ancora affrontare molte delle stesse sfide che questa particolare fascia d’età ha affrontato per secoli. Pensiamo all’acne, agli ormoni, al tentativo di inserirsi e al chiedersi se quel ragazzo o quella ragazza sono interessati a loro, per esempio. Tuttavia, la tecnologia (come i social media, TikTok)ha portato con sé una serie di nuove sfide per gli adolescenti, e con essa sono aumentati i livelli di ansia e depressione.

Cercate ciò che avete in comune. Essere un adolescente può essere difficile. Molti possono pensare che i genitori non li capiscano e che non abbiano nulla in comune con mamma o papà. Può essere d’aiuto entrare in contatto con l’adolescente se si cercano cose che hanno in comune. Può trattarsi di qualcosa di semplice come lo sport, la musica o un certo tipo di cibo. Una volta scoperte le cose che avete in comune, trovate il tempo per godere insieme di questi interessi comuni.

Ricordarsi di ascoltare senza giudicare. Cercare di parlare con un adolescente può essere a volte frustrante. Non sempre i ragazzi hanno le migliori capacità comunicative e non sempre sono interessati ad ascoltare ciò che avete da dire. Tuttavia, potrebbe essere fondamentale far sapere all’adolescente che siete disponibili ad ascoltarlo se ha bisogno di qualcuno con cui parlare.

Insegnare loro le abilità di vita. Quando si ha a che fare con gli adolescenti, può essere importante ricordare che questo è il momento di insegnare loro ciò che devono sapere per avere successo. Potrebbe essere necessario smettere di fare alcune cose per loro, in modo che imparino a farle da soli. Pensate ad esempio di insegnare loro a cucinare, a creare un budget, a fare il bucato e a pulire la casa.

Iniziare a dare loro più libertà. Se avete cresciuto questi bambini per anni, potreste essere abituati a stabilire delle regole per loro. Tuttavia, man mano che maturano nell’età dell’adolescenza, potrebbe essere necessario iniziare a dare loro più libertà e meno regole. Questo potrebbe non significare tirarsi indietro del tutto e lasciare che abbiano il controllo totale, ma potrebbe significare che è necessario trovare un equilibrio tra la definizione di regole per la loro sicurezza e la concessione di un certo grado di indipendenza e di capacità decisionale.