Dormire con il cane fa male?

È una domanda molto comune nelle famiglie che cercano di adottare un cane o un gatto, e che – affezionatisi immediatamente alla nuova presenza – si domandano se sia o meno giusto dormire con esso. Ebbene, una risposta ufficiale probabilmente non c’è, ma ci si può comunque riferire alle tante ricerche in materia per poterne sapere di più.

Una di questa sostiene ad esempio che consentire al cucciolo di casa di dormire nel nostro letto può migliorare in modo considerevole la qualità del sonno. A sostenerlo è uno studio del Center for Sleep Medicine della Mayo Clinic di Scottsdale, in Arizona, guidato da Lois Krahn su un campione di 150 ex pazienti dell’Istituto, dei quali il 41% ha dichiarato che dividere il letto con il proprio animale domestico rafforza il legame reciproco e rende più appagati, rilassati e sereni.

Quanto sopra non è tuttavia una mera impressione: pare infatti che dormire con il proprio animale domestico stimoli il piacere procurato dalla vicinanza con l’animale da affezione, andando ad aumentare il livello di ossitocina, l’ormone del benessere, riducendo quindi i livelli di stress. Inoltre la presenza di un cane o di un gatto nel letto procura anche un senso di calore, oltre che di sicurezza in quanto il sonno leggero di cani e gatti consente di avvertire tempestivamente eventuali pericoli in casa.

Solo il 20 per cento degli intervistati si è detto disturbato dalla presenza dell’animale. Insomma, difficile separarsi del proprio cane o dal proprio gatto, anche durante il sonno. E, forse, non è poi così male…

Dormire con il cane: quante persone lo fanno?

Come noto, la questione se condividere o meno il letto si riduce in genere alle preferenze personali. Ma quante persone lo fanno?

Avendo già rammentato che gli animali domestici offrono conforto e affetto, e condividere il letto può scatenare allergie o rendere più difficile dormire bene, non possiamo che aggiungere in questa sede il fatto che se i benefici superano i rischi dipende da voi, dal vostro animale e dalle vostre preferenze di vita. Ma quante persone lo fanno?

Una ricerca mostra che il 56% delle persone riferisce di dormire con un animale domestico nella propria camera da letto, e quasi il 35% dei bambini condividono il letto con un animale domestico durante la notte. Il co-sleeping potrebbe anche essere preferito dal vostro animale domestico, con oltre l’86% dei cuccioli che sceglie di dormire vicino a un umano quando ne ha l’opportunità.

Consigli per dormire con il proprio pet senza rischi

Se decidete di dormire con il vostro animale domestico, questi consigli possono migliorare la qualità del sonno sia per voi che per il vostro amico animale:

Utilizzate un materasso di dimensioni adeguate: per ridurre i disturbi quando si cambia posizione, assicuratevi che il materasso sia abbastanza grande da ospitare adeguatamente voi, il vostro animale e chiunque altro condivida il vostro letto. Lavate regolarmente lenzuola e biancheria da letto: una buona igiene è fondamentale per prevenire la diffusione di germi indesiderati. Lavate regolarmente la biancheria da letto, così come le cucce o le coperte che portate in camera. Se il vostro animale domestico trascorre del tempo all’aperto, potreste anche considerare di pulire le zampe e il pelo per tenere sporco, pesticidi e allergeni esterni fuori dalla camera da letto. Tenetevi aggiornati sulle visite veterinarie: mantenere il vostro animale libero da malattie protegge anche voi. Assicuratevi che il vostro animale sia in regola con le vaccinazioni raccomandate per la sua specie e mantenete i trattamenti contro pulci e zecche e il programma di sverminazione indicato dal veterinario.