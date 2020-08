Deleghe: sempre più utili, fondamentale ricordarle

Sono numerose le situazioni in cui è ancora necessario essere in possesso di una delega, firmata dal delegante e dal delegato stesso. La legislazione sulla privacy infatti impedisce a diversi attori di consegnare documentazione nelle mani di soggetti diversi da colui cui si riferiscono. A meno di non essere in possesso di una delega. Certo, capita a volte che qualcuno tratti la situazione con leggerezza; non ci possiamo però dimenticare che queste situazioni vanno contro la legge sulla privacy, quindi si tratta di attività che possono incorrere in sanzioni.

Quando serve una delega

Sono molteplici le situazioni in cui è obbligatorio, per legge, svolgere delle attività in prima persona. Solitamente si tratta di occasioni in cui il soggetto deve ottenere documenti, atti o contratti che lo riguardano da vicino. Si pensi ad esempio a quando si deve ritirare il documento di identità appena rinnovato presso gli uffici dell’anagrafe comunale, o al ritiro dei referti diagnostici presso un ospedale o una clinica. Le informazioni contenute in questo tipo di documentazione sono riservate e strettamente personali. Chi richiede e riceve tali documenti può desiderare che terze persone non vengano a conoscenza di ciò che contengono. Stiamo parlando del diritto alla privacy, garantito a tutti i cittadini italiani. Il modo migliore per avere la certezza della validità di una delega consiste nell’utilizzare un preciso modello, se ne trovano anche in rete, ad esempio sul sito deleghe360.it.

Perché si usa la delega

La delega è quindi un documento che serve per consentire al delegato di agire nelle veci del delegante. Vi deve essere un preciso desiderio a che ciò avvenga da parte del delegante stesso, il quale dovrebbe compilare la delega di suo pugno. Con una delega si solleva il pubblico ufficiale dall’obbligo di consegnare atti e documenti al delegante, consentendo di farlo anche al delegato. Il quale di fatto svolge le funzioni di chi gli ha consegnato la delega.

Come si compila una delega

Esistono diversi modelli di delega, scaricabili anche online, specifiche in base all’azione che si intende delegare. Nella maggior parte dei casi i dati da inserire all’interno di un modello di delega sono: i dati identificativi del delegante e del delegato, il compito per il quale si delega il delegato e il giorno in cui si è scritta la delega. In calce è necessario apporre le firme dei due attori, necessarie a rendere valido l’intero documento. Si dovrà anche allegare una fotocopia del documento di identità del delegante, mentre il delegato è tenuto ad avere con sé il proprio documento di identità.

Altri tipi di delega

Ci sono specifiche situazioni in cui è possibile utilizzare una delega orale, ma stiamo parlando di situazioni molto ristrette. Se si teme che tale tipo di delega non sia ammesso è importante consegnare al delegato una copia di delega scritta dal delegante, anche di suo stesso pugno. In taluni casi invece è necessaria la delega redatta da parte di un notaio; ad esempio quando non si può essere presenti alla redazione di un atto di vendita.