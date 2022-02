Perché è una buona idea regalare delle pietre? – Consigli utili

Chi studia o è appassionato di cristalloterapia sa bene che ogni pietra ha un significato ben specifico e secondo alcune filosofie di pensiero hanno anche effetto curativo e benefico per corpo e mente. Ecco quindi il motivo per cui regalare una pietra è un’idea speciale e spesso anche utile per il ricevente.

Il significato delle pietre più amate dagli utenti

Regalare una pietra significato profondo, magico o curativo a seconda della scelta effettuata. Vediamo nel detto le caratteristiche delle pietre più celebri.

Diamante

Il diamante è una tra le gemme più amate sul mercato, essa infatti simboleggia l’amore eterno, motivo per il quale troneggia nella parte centrale di moltissimi anelli. Solitamente il diamante viene donato dall’uomo alla donna che sceglie come fidanzata, moglie o compagna di vita. Questa pietra simboleggia anche la purezza, l’innocenza e l’invincibilità, a riprova del fatto che la persona scelta sarà amata per tutta la vita. Indossarla quindi consoliderebbe un impegno affettivo. In cristalloterapia il diamante è usato per la cura dell’apparato sensoriale e del sistema nervoso.

Rubino

Grazie al suo colore rosso acceso questa pietra ricorda il fuoco, la passione, la vitalità e la forza. A livello emotivo infatti trasmette forza ed è spesso associata alla giovinezza. La sua capacità di donare stabilità alle emozioni, rende questa pietra la più usata per la realizzazione delle corone reali, anche se molti studiosi associano il suo utilizzo al ricordo del sangue di Cristo. Un tempo inoltre si credeva che il rubino avesse poteri soprannaturali e di buon augurio per attrarre situazioni di ricchezza economica.

Smeraldo

Anch’esso prezioso come il diamante è simbolo di forza, armonia e vitalità cosmica. Cleopatra nell’antico Egitto sosteneva che fosse l’unica pietra degna della sua bellezza ed eleganza. Essendo una pietra molto fragile si è soliti trattarla con delicatezza e amore, esattamente come le sensazioni che si vogliono trasmettere a chi la riceve in dono. Dal punto di vista della cristalloterapia è ritenuta capace di rinforzare i nervi e placare le irritazioni, oltre che di donare equilibrio.

Perla

La perla evoca la perfezione ed è uno dei principali simboli della femminilità. La perla è il regalo perfetto per chi sa trasmettere sensualità e bellezza e al contrario di quanto raccontano molte leggende, non è vero che riceverla in dono porti malaugurio o pianto. La perla è simbolo del tredicesimo e trentesimo anniversario di matrimonio e simboleggia quindi salute, longevità e ricchezza. Indossarla aiuta a porre rimedio a squilibri emotivi, dona calma e porta buon umore. Un mix di effetti positivi che non sono di certo da associare a qualcosa di negativo.

Zaffiro

Il colore blu profondo dello zaffiro lo rende il simbolo perfetto per la saggezza e la pazienza. In tempi antichi si pensava che fosse capace di respingere l’odio e garantire l’immortalità. Leggende narrano che a Roma e in Egitto lo zaffiro venisse visto come pietra della verità e della giustizia, in quanto controllore del movimento degli astri. Esso è anche simbolo di castità, fedeltà, purché sempre in versione blu. Lo zaffiro infatti può essere anche di colore giallo, rosso e addirittura rosa.