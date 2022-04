Quando un bambino è pronto a cimentarsi con un puzzle?

Negli ultimi tempi, ne abbiamo sentite davvero tante di giovani coppie che si domandavano se il loro piccolo potesse comporre un puzzle, nonostante la tenera età. Mamme e papà speravano di capire quali fossero gli indizi della capacità del bambino di comporre figure, partendo da pochi e semplici pezzi.

Secondo la tesi condivisa da un nutrito gruppo di esperti in formazione individuale, la capacità dell’infante di comporre puzzle dipende dal livello di motricità e di percezione visiva. Volendo fare chiarezza, se compiuti due anni il bambino risulta in grado di riconoscere forme e di tenere oggetti in mano, è probabile che sia pronto a scoprire il fantastico mondo puzzle.

Durante il lungo cammino di crescita, i puzzle saranno degli ottimi amici per tenere in allenamento il corpo e la mente. Detto ciò, c’è bisogno di un focus circa le caratteristiche dei puzzle consigliati per i più piccoli.

Quali requisiti deve soddisfare un puzzle per bambini di 2 anni?

Per quanto consapevoli della vastità del mercato puzzle, pensiamo che la prima scelta per il gioco dei più piccoli resti il legno. I rompicapi in legno, infatti, non incontrano eguali per resistenza e versatilità. Dando un’occhiata qui, ne potrai approfondire dal divano di casa temi, struttura, numero di pezzi e grado di difficoltà.

Il più delle volte, i rompicapi in legno appartengono alla più ampia categoria dei puzzle da afferrare. Il tratto distintivo dei puzzle da afferrare è dato dall’inserimento di una piccola manopola su ogni singola tessera, in modo tale da ridurre lo sforzo per le manine.

Nella speranza di rendere più avvincenti le attività di montaggio delle figure, è abitudine dei produttori arricchire i puzzle da afferrare con vari suoni e luci colorate. L’obiettivo finale degli sviluppatori è la creazione di allegri passatempi capaci di mettere alla prova tutti e cinque i sensi.

Quali sono i temi consigliati per bambini di 2 anni?

Per trovare un tema consono alla fascia d’età, senza rischiare di acquistare un gioco poco utile, bisogna sempre tener conto del grado di sviluppo psicofisico e delle preferenze individuali. Ricordiamo che a due anni, il piccolo è mosso dal grande desiderio di conoscere il mondo che lo circonda. A quest’età, capita che inizi a trapelare una passione per i motori o per il regno animale.

Per fortuna, i puzzle moderni sono in grado di supportare tanto una passione per i veicoli quanto un forte interesse per gli animali. Nello specifico, è possibile trovare sia puzzle in legno a 4 tessere – le quali unendosi formano un’auto, un aeroplano, un camion dei pompieri e una nave – che puzzle in legno a 9 tessere a tema animali della savana. In quest’ultimo caso, unendo le grandi tessere prende vita l’immagine di un leone, di una zebra, di un elefante o di un rinoceronte.

Che sia un futuro pilota o che sogni una vita a contatto con gli animali, il bimbo necessita di colori vivaci e super luminosi.