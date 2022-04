Praticare il perdono per migliorare la propria motivazione

Rimandare compiti importanti ci fa sentire ansiosi, colpevoli e perfino pieni di vergogna. Il legame tra vergogna e procrastinazione è stato esplorato in uno studio del 2009 che ha cercato di dimostrare che il perdono di sé potrebbe cambiare il modo in cui gli studenti che studiano per un esame di metà trimestre hanno provato sentimenti di vergogna.

Lo studio del 2009 di Wohl, Pychyl e Bennett della Carleton University, Dipartimento di Psicologia, ha identificato che il perdono di sé riduce la procrastinazione riducendo la motivazione all’evitamento e aumentando la motivazione all’approccio, manifestandosi in un cambiamento nei sentimenti di vergogna in seguito al perdono di sé per aver procrastinato.

Un campione di studenti universitari del primo anno ha completato le misure di procrastinazione e di auto-perdono immediatamente prima di ciascuno dei due esami di metà trimestre nel loro corso introduttivo di psicologia. I risultati hanno rivelato che tra gli studenti che hanno riportato alti livelli di auto-perdono per aver procrastinato lo studio per il primo esame, la procrastinazione nella preparazione dell’esame successivo è stata ridotta.

Concludendo lo studio, i ricercatori hanno scoperto che “il perdono permette all’individuo di superare il suo comportamento disadattivo e di concentrarsi sull’esame imminente senza il peso degli atti passati che ostacolano lo studio. Rendendosi conto che la procrastinazione è stata una trasgressione contro se stessi e lasciando andare l’effetto negativo associato alla trasgressione attraverso il perdono di sé, lo studente è in grado di avvicinarsi in modo costruttivo allo studio per il prossimo esame”.

Lo studio continua dicendo che “imparare a perdonare se stessi per aver procrastinato sarà probabilmente benefico riducendo la procrastinazione, ma anche più in generale promuovendo sentimenti di autostima e una salute mentale più positiva”.

Perdonare se stessi per la procrastinazione passata, qualunque cosa sia che avete rimandato, è un passo nella giusta direzione per cambiare il modo in cui sperimentate sentimenti di vergogna intorno alla procrastinazione passata. Quando l’autostima di una persona è rafforzata dal perdono di sé e dalla riduzione della vergogna, si dimostra fruttuosa nell’aumentare l’automotivazione, la spinta e la produttività.

Il perdono può venire anche dagli altri in alcune circostanze in cui la vostra procrastinazione passata ha colpito gli altri. Se avete promesso a vostra moglie che avreste cancellato i vostri debiti per poter ottenere un mutuo, ma avete rimandato e ora la vostra richiesta di mutuo è stata rifiutata, potreste aver bisogno del suo perdono per andare avanti. In generale, il perdono per la procrastinazione passata di solito inizia con te stesso e con la tua voce interiore.

La nostra voce interiore può assumere molte forme e sfaccettature. Recentemente ho condotto alcune ricerche informali su come le persone sperimentano le loro voci interiori e sono rimasto scioccato nell’apprendere che non tutti “sentono” la propria voce nella loro testa. Alcune persone vedono parole e immagini. Alcuni di noi sono in grado di avere conversazioni complete con le nostre menti coscienti. A volte la nostra voce interiore può rivelarsi un flusso negativo e tossico di auto-conversazioni. A volte, se la nostra voce interiore potesse parlare ad alta voce, sarebbe bollata come un pezzo di lavoro connivente, orribile e cattivo. Anche i più felici, di successo e sicuri di sé cadono preda del nostro critico interiore e della nostra voce negativa. Eppure è questa voce che gestisce il nostro modo di pensare, sentire e agire.

Sconfiggere questa voce è una battaglia quotidiana quando si ha a che fare con la procrastinazione. Tutti noi vogliamo intrinsecamente rimanere nella nostra zona di comfort e farci uscire da lì solo quando il dolore di rimanere sicuri e comodi supera il dolore di iniziare i nostri compiti. Notate che ho detto ‘iniziato’ e non ‘completato’, perché iniziare è sempre la parte più difficile.

Scoprire (e perdonare) i molti lati della propria personalità

Se volete fare questo esercizio per identificare e perdonare i diversi aspetti dei propri tratti di personalità, seguite queste istruzioni:

Delineate tutti gli aspetti della vostra personalità – buoni e cattivi. Presta particolare attenzione agli aspetti della tua personalità che ti tengono in modalità procrastinazione. Dai un nome a ciascuno di questi aspetti della tua personalità e rendili umani. Che aspetto hanno e che suono hanno? Scrivi una lista a due colonne dei modi in cui questi aspetti della tua personalità ti aiutano e ti ostacolano. Sii gentile e vedi le cose da entrambi i punti di vista. Sì, potresti arrabbiarti a volte, ma in che modo anche questo ti aiuta e si dimostra positivo a volte? Leggi la lista e vedi l’equilibrio tra le due cose. Perdona gli aspetti della tua personalità che finora ti hanno tenuto bloccato. Immagina di fare amicizia con tutti gli aspetti della tua personalità. È possibile che ogni tratto di personalità sia parte di te e operi in modo armonioso. Quali tratti di personalità avete bisogno di frequentare di più? Quali tratti hanno bisogno di un po’ di tempo da soli?