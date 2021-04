Regole per un picnic perfetto

Quando arriva la primavera, cosa c’è di meglio di una bella giornata passata con la famiglia o con gli amici all’aria aperta organizzando un picnic? Poche cose, sicuramente. Tutto ciò che ruota attorno al picnic è una sorta di rituale di contorno che fa di questa esperienza un momento davvero speciale. Che si parli di picnic in campagna, montagna o mare, ci sono delle piccole cose da sapere per organizzare una giornata perfetta. Vediamole insieme!

Scelta del posto

In primo luogo bisogna pensare a dove fare il picnic. La scelta è davvero molto ampia ed è assolutamente soggettiva: si può fare sulla spiaggia, in montagna, o in un parco naturale (dove permesso, ovviamente). Bisogna prendere in considerazione, nella scelta, gli spazi adeguati, la folla, le temperature e, se abbiamo dei bambini specialmente, se ci sono dei servizi adeguati nei dintorni. Potrebbe essere utile, in alcuni casi, optare per un posto in cui poi si possa facilmente raggiungere dei chioschetti o dei gazebi.

Contenitori e alimenti

Dopo aver scelto il posto giusto, è il momento di organizzarsi al meglio per capire cosa portare di utile. In primo luogo sarebbe opportuno scegliere al meglio le pietanze e quindi i contenitori. Difficile pensare di portare tutto nei tradizionali cestini di vimini che si vedono nei film; ma si può pensare di portare dei borsoni appositi dove riporre i vari contenitori. Anche se andrebbero evitate pietanze troppo elaborate, si possono portare teglie e ciotole varie.

Se hai intenzione di portare dei contorni particolari, come i sottoli o sottaceti, ricorda di non farli rovesciare e riponili in barattoli appositi.

Altri accessori utili

Altri accessori utili quando si fa un picnic possono essere, per esempio, dei tavolini mobili. Si tratta di piccoli tavoli pieghevoli che si possono portare facilmente in un’auto e poi piazzarli dove si vuole. Inutile dire che sia necessario poi portare una tovaglia o comunque una sorta di copertina (se magari abbiamo intenzione di sederci direttamente a terra).

Porta comunque qualcosa di facilmente lavabile, in lavatrice o a mano, visto che si può sporcare molto facilmente. Possono risultare utili, inoltre, dei cuscini: questi li puoi piazzare a terra o sulla coperta per riposarti o sedertici sopra.

Un accessorio che può sembrare banale ma che in realtà è davvero molto comodo è il tagliere: spesso, durante i picnic, si mangiano salumi vari, ecco che il tagliere può risultare molto prezioso. Per ovvie ragioni, ricorda sempre di portare qualche posata.

Ma c’è una cosa molto importante e che non devi sottovalutare: alla fine della giornata, pulisci tutta l’area e non lasciare immondizia in giro!