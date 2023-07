Software valutazione aziendale: ecco a che cosa serve

In seguito all’approvazione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, avvenuta nel luglio del 2022, per le aziende è diventato fondamentale dotarsi di sistemi in grado di monitorare, rilevare, anticipare e gestire la crisi d’impresa.

Per rispondere a questa esigenza hanno visto la luce i cosiddetti software di valutazione aziendale, i quali, grazie a una serie di funzionalità estremamente avanzate, consentono di tenere costantemente sotto controllo la salute dell’azienda, l’andamento economico, i parametri patrimoniali e via dicendo.

Questi programmi possono essere utilizzati da commercialisti e associazioni di categoria interessati a fornire ai propri clienti servizi di diagnosi delle attività aziendali rapidi, precisi e altamente efficienti.

In questo articolo vi spiegheremo che cosa sono e come funzionano, nonché come individuale il miglior programma per la valutazione aziendale.

Software valutazione aziendale: a cosa serve

Quando si parla di software per la valutazione aziendale si fa riferimento a strumenti che, in ottemperanza al decreto-legge 14/2019, aiutano le imprese a monitorare il proprio andamento economico e finanziario in modo davvero semplice, a prova di errore umano.

La finalità di utilizzo di questi programmi è quella di individuare rapidamente cali nei profitti, picchi di indebitamento o altri segnali di rischio che potrebbero mettere in difficoltà l’azienda nel medio breve termine, e gestirli prima che la situazione diventi irreparabile.

Gli studi che adottano questi strumenti possono dunque fornire ai propri clienti servizi di consulenza aggiuntivi, pensati per aiutarli a valutare in modo oggettivo la situazione aziendale.

Come funziona

Questi software effettuano l’analisi attraverso calcoli automatici che prendono in considerazione i bilanci e la situazione contabile dell’azienda.

Tutti i risultati dell’analisi possono essere personalizzati e radunati in report che lo studio può inviare al cliente; alcuni software di valutazione consentono inoltre di concedere l’accesso diretto al cliente, così che i dirigenti aziendali abbiano la possibilità di consultare e personalizzare autonomamente i risultati ottenuti.

Grazie ai report le aziende hanno la possibilità di individuare immediatamente situazioni di rischio e di mettere in atto tutte le azioni necessarie per correggere il tiro; i programmi più evoluti sono inoltre dotati di sistemi in grado non solo di individuare il problema, ma anche di suggerire l’azione più adeguata da mettere in atto per salvare la situazione.

Come individuare il miglior software per la valutazione aziendale

Gli studi che vogliono dotarsi di software valutazione aziendale all’avanguardia, che consentano loro di fornirle ai propri clienti servizi di consulenza davvero utili ed efficienti, devono scegliere con attenzione il prodotto al quale affidarsi.

Per non commettere errore è sempre preferibile puntare su software forniti da aziende leader del settore, le quali siano in grado di offrire reali garanzie sulla qualità degli strumenti.

Questi ultimi devono naturalmente in linea con le normative vigenti e dotati di tutte le funzionalità fondamentali per effettuare analisi di:

bilancio;

andamento del business;

rating bancario.

Per essere certi di potersi mettere subito al lavoro e svolgere tutte le operazioni in modo semplice e agevole è importante puntare su software di semplice utilizzo, intuitivi, immediati e caratterizzati da interfacce user friendly.