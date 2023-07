Quanti tipi di alluvione esistono?

I diversi tipi di alluvioni sono spesso classificati in base alle loro cause, il che ne facilita la classificazione. Un’alluvione può verificarsi per molte ragioni, come piogge torrenziali ma prevedibili durante la stagione dei monsoni o un improvviso e massiccio muro d’acqua durante uno tsunami. È possibile che quasi tutti i corpi idrici si allaghino. Le inondazioni possono verificarsi nelle comunità costiere durante la stagione degli uragani, quando le forti piogge riempiono fiumi e torrenti, provocando inondazioni improvvise.

Alluvioni

Si verifica quando piogge o nevicate improvvise si verificano ad altezze elevate e l’acqua scorre verso il basso, acquistando velocità durante il percorso. Le inondazioni improvvise sono spesso pericolose per la vita delle popolazioni che ne vengono colpite in modo diretto.

I flussi d’acqua si combinano ripetutamente con flussi più grandi fino a convergere sul letto di un torrente o di un fiume. Questa enorme quantità d’acqua scorre così velocemente da distruggere quasi tutto ciò che incontra sul suo cammino. Alberi, automobili e talvolta persino case possono essere spazzati via dall’acqua impetuosa.

Piogge monsoniche

Spesso grandi quantità di pioggia cadono in un breve periodo di tempo, causando inondazioni monsoniche. Mentre le alluvioni lampo sono generalmente localizzate, le piogge monsoniche tendono a colpire aree più vaste, causando una maggiore quantità di danni e perdite di vite umane. Durante la stagione dei monsoni, le precipitazioni si verificano più volte in una stagione. Poiché grandi quantità di pioggia si riversano su terreni saturi e fiumi già straripanti, è più probabile che si verifichino inondazioni.

Inondazioni da uragano

Le inondazioni causate dagli uragani possono essere devastanti per chi vive nelle zone costiere a clima caldo. Oltre alle piogge inondanti associate agli uragani, i residenti devono fare i conti anche con l’acqua del mare spinta nei loro quartieri da venti impetuosi. Il rischio è aggravato dal fatto che molti insediamenti costieri sono situati vicino o al di sotto del livello del mare e spesso dipendono fortemente dagli argini per tenere a bada le acque dell’oceano.

Tsunami

È insolito che gli tsunami siano influenzati dai modelli meteorologici, a differenza della maggior parte dei tipi di inondazioni. Queste onde gigantesche sono invece causate da terremoti o eruzioni vulcaniche all’interno o in prossimità di grandi corpi idrici. In termini di danni alle cose e di perdite di vite umane, gli tsunami sono tra i tipi di alluvioni più catastrofici.

Lo tsunami dell’Oceano Indiano del 2004 è stato uno dei più letali mai registrati. Un terremoto nell’Oceano Indiano ha causato questo tsunami, che ha provocato ingenti danni a diversi Paesi costieri, tra cui Indonesia, Sri Lanka, India e Thailandia. Oltre 220.000 persone sono morte.

Ricordiamo che è comune che i monsoni si verifichino più volte in una stagione, quindi le popolazioni dei Paesi colpiti prendono precauzioni contro le inondazioni. Nei Paesi colpiti, i monsoni sono soliti ripetersi più volte in una stagione, causando inondazioni regolari.

A causa delle costruzioni umane e del tempo inclemente, a volte possono verificarsi inondazioni mortali. Nella provincia cinese di Henan, l’8 agosto 1975, le piogge causate da un tifone travolsero la diga di Banquito. Il muro d’acqua e i detriti che ne risultarono spazzarono giù la Ru a una velocità superiore a 50 chilometri all’ora. Si stima che 26.000 persone morirono nell’alluvione, tra cui i 9.600 residenti di Daowencheng.