Vendita di farmaci online: come funziona e cosa si deve sapere

Con la forte crescita degli acquisti online, per la maggior parte dovuta alla pandemia di covid 19, anche l’acquisto di farmaci online ha subito un forte incremento, soprattutto nel corso dell’ultimo anno. Molte farmacie infatti si sono organizzate con il proprio sito e-commerce per garantire ai propri clienti il servizio di acquisto online sia di farmaci che di altri prodotti come creme o integratori, prodotti che solitamente le persone acquistano proprio in farmacia. Durante il 2020 si è registrato un incremento degli acquisti di farmaci online di più del 50%, allo stesso tempo sono state tantissime le farmacie che si sono organizzate per creare un sito e-commerce attraverso il quale poter commerciare farmaci online.

In Italia le Farmacie hanno la possibilità di vendere farmaci online a partire dal 2015, per l’apertura di un sito di vendita online le farmacie hanno il dovere di chiedere una specifica autorizzazione, ed è inoltre necessario che si abbia un negozio fisico in quanto non è possibile avere solo un e-commerce senza una farmacia fisica. La normativa in merito prevede per l’appunto un’autorizzazione da parte del Ministero, per questo motivo quando si acquista un farmaco online è possibile verificare la sussistenza di tale autorizzazione da parte del Ministero della Salute, cliccando sull’apposito logo che deve essere presente su tutti i siti di farmacie online, come avviene ad esempio per Amafarma che risulta tra l’elenco dei rivenditori autorizzati da parte del Ministero della Salute. L’unica limitazione che riguarda la vendita di farmaci online è che non si possono vendere farmaci per i quali è necessaria la prescrizione, per questi sarà comunque necessario recarsi presso un negozio fisico, muniti della prescrizione effettuata dal proprio medico di base.

Quali farmaci si possono acquistare online

Come già detto, online non si possono acquistare farmaci per i quali sia necessaria prescrizione effettuata dal proprio medico curante, mentre è possibile acquistare tutti i medicinali definiti SOP, ossia senza obbligo di prescrizione. Tra questa categoria di farmaci vi rientrano i farmaci da banco come la tachipirina oppure l’aspirina, allo stesso modo si possono acquistare altri prodotti che non risultano essere veri e propri farmaci come gli integratori, le creme ed altri prodotti per il benessere. In alcuni paesi europei è invece consentita anche la vendita di farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica.

I vantaggi dell’acquisto di farmaci online

Come per ogni altro tipo di acquisto online, anche quella dei farmaci, presenta numerosi vantaggi, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della comodità. Stando al lato economico appare evidente che online si possono visitare un gran numero di siti, andando alla ricerca della migliore offerta per i prodotti a cui si è interessati. L’altro vantaggio evidente è che si possono ricevere comodamente i farmaci a casa propria senza doversi recare di persona presso un negozio fisico, sempre che si tratti di medicinali da banco oppure di altri prodotti detti parafarmaci.