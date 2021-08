Arbitraggio: cos’è e come funziona

L’arbitraggio è la pratica di approfittare degli squilibri di prezzo che a volte sorgono in due o anche più mercati. Le persone che lavorano nel cambio di valuta estera gestiscono tutti i propri business su questo modello. Per esempio, cercano operatori che richiedono un cambio rapido dei loro contanti con la moneta locale. Gli operatori potrebbero accettare questo denaro locale per un importo inferiore al tasso reale di mercato, e il cambiavalute si tiene lo spread creato dal tasso più alto che fa pagare loro per la valuta locale. Questo spread che i diversi tassi creano diventa il suo profitto.

Molti scenari diversi permettono agli investitori di essere coinvolti nella pratica dell’arbitraggio. A volte, un mercato non è a conoscenza dell’esistenza del secondo mercato, o semplicemente non può accedervi. Gli arbitraggisti, persone che si avvalgono dell’arbitraggio, sono anche in grado di beneficiare delle diverse liquidità presenti nei vari mercati.

L’arbitraggio è tipicamente impiegato per discutere opportunità con investimenti e denaro piuttosto che squilibri di prezzo per le merci. A causa degli arbitraggisti che operano in vari mercati ogni volta che individuano delle opportunità, i prezzi trovati nel mercato più alto scenderanno comunemente mentre i prezzi nel mercato più basso saliranno di solito in modo che si incontrino da qualche parte intorno alla metà della differenza di prezzo.

L’efficienza del mercato riguarda quindi il tasso di velocità con cui questi diversi prezzi convergono l’uno verso l’altro. Ci sono persone che fanno dell’arbitraggio il loro sostentamento. Lavorare nell’arbitraggio offre la possibilità di guadagni e profitti lucrativi. Tuttavia, non è esente da rischi. Il pericolo maggiore è che i prezzi possono cambiare rapidamente tra i diversi mercati. Per esempio, gli spread potrebbero fluttuare rapidamente in un lasso di tempo minimo che è necessario perché le due transazioni abbiano luogo. Nei casi in cui questi prezzi si muovono rapidamente, gli arbitraggisti potrebbero non solo scoprire di aver perso la possibilità di realizzare il profitto tra le differenze di prezzo, ma che in realtà hanno perso soldi sull’affare.

Gli esempi di arbitraggio nei mercati finanziari abbondano. L’arbitraggio convertibile si riferisce ad esempio al lavorare con obbligazioni convertibili per realizzare l’arbitraggio. L’obbligazione può essere convertita in azioni dell’emittente dell’obbligazione. A volte, le quantità di azioni che l’obbligazione convertirà valgono più del prezzo dell’obbligazione. In questo caso, un arbitraggista sarà in grado di realizzare un profitto acquistando l’obbligazione, convertendola in azioni, e poi vendendo le azioni in borsa per realizzare la differenza. L’arbitraggio sul valore relativo consiste nell’utilizzare le opzioni per acquistare le azioni sottostanti. Potrebbe essere che l’opzione sia meno costosa rispetto alle azioni che acquisterà. Se un’azione viene scambiata a 200 euro e l’opzione che ti permette di comprare un’azione per 120 euro viene scambiata a soli 50 euro, allora potresti comprare l’opzione, esercitarla per le azioni e venderla per 200 euro. Avresti speso solo 170 euro per azione per l’acquisto e avreste realizzato un profitto di 30 euro ad azione.