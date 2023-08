Bonifico ristrutturazioni incompleto, cosa fare?

Se si effettua un bonifico per godere delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni, e l’effettuazione del bonifico è errata poiché priva di dati necessari (ad esempio, il codice fiscale del beneficiario della detrazione), il documento non sarà valido per poter godere dei benefit. Ma non tutto è perduto.

Di fatti, nell’ipotesi di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, e anche per quelle per l’installazione dell’impianto fotovoltaico su abitazione, l’agevolazione non può essere riconosciuta se il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma, ovvero: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva/codice fiscale del beneficiario del pagamento (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014). Ma cosa si può fare per rimediare all’errore?

Come anticipavamo, non tutto è perduto. Di fatti, nel caso in cui sia ad esempio stato omesso il codice fiscale dei beneficiari del diritto alla detrazione o il codice fiscale o partita Iva dell’impresa installatrice dell’impianto fotovoltaico, si può scegliere di ripetere il pagamento con bonifico indicando i codici fiscali (facendosi naturalmente restituire quanto pagato in precedenza). In caso contrario, la detrazione non può essere applicata visto e considerato che se in caso di omissione di indicazione del beneficiario nella fattura, è sempre possibile la successiva integrazione della stessa con l’esatta indicazione, lo stesso si ritiene non possa valere nel caso di specie in quanto omettendo anche il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa, la banca che ha effettuato l’accredito all’impresa non ha potuto effettuare la ritenuta dell’8% sull’importo del bonifico.

Bonifico ristrutturazioni: come usufruire delle detrazioni

Ricordiamo a questo punto del nostro approfondimento che per usufruire della detrazione, è necessario:

inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima dell’inizio dei lavori e solo se è prevista, una comunicazione con raccomandata A.R.,

pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale. Dal documento devono risultare in modo univoco la causale del versamento il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.



Fatto ciò, in sede di dichiarazione dei redditi andranno inseriti i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione sulla casa.

A richiesta dell’Agenzia delle Entrate in sede di controllo della corretta fruizione delle detrazioni bisognerà anche presentare:

abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)

domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti

ricevute di pagamento dell’Imu, se risulta essere dovuta

delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali

dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi

comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri

fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute

ricevute dei bonifici di pagamento.