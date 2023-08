Colore auto, ecco quelli che vanno più di moda

Se un tempo era il grigio il colore più fruito da coloro i quali acquistavano una nuova auto, ora la tendenza sembra aver svoltato nel white, con il bianco che è il colore preferito da un automobilista su tre secondo lo studio condotto alcuni mesi fa da PPG, l’azienda chimica tra i leader mondiali delle vernici per automobili.

Stando a quanto sostiene la PPG, infatti, su una percentuale di 100 auto, il dato riguardante auto di colore bianco si è attestato negli ultimi sul 35 per cento, con una decisa crescita negli ultimi 12 mesi. I punti percentuali guadagnati dal colore bianco sono dovuti alla diminuzione delle vetture di alcuni dei colori più popolari su mercati di tutto il Mondo. In calo le automobili nere o grigie e persino quelle rosse. Stabili le carrozzerie color blu mentre la percentuale legate al verde oppure da altri colori sono piuttosto minoritarie.

Ad ogni modo, non tutto il mondo è Paese. Dunque, anche se in Europa il colore preferito è sempre il bianco, lo è con una percentuale un po’ inferiore: il 31 percento, seguito dal nero, al 18 percento e dal grigio, al 16 per cento: quarto l’argento, con il 12 per cento. In Italia le cose vanno meglio per il white e peggio per il black. Nel nostro Paese il 39 per cento delle auto nuove è bianco, il 18 per cento grigio ed il 12 per cento nero. Se si considerano i vari segmenti, il bianco domina praticamente ovunque, fatta eccezione per la categorie delle auto di lusso e delle ammiraglie dove vengono preferite le tinte nere che, tradizionalmente, contraddistinguono i modelli più costosi.

Colore auto, quali sono quelli più sicuri

Quello che forse molti lettori non sanno è che sono stati condotti numerosi studi sui colori delle auto più sicuri e sulle minori probabilità di incidenti stradali. Ecco i primi 4:

Bianco : il bianco è sempre la scelta migliore. Non solo gli studi dimostrano che i veicoli bianchi subiscono meno incidenti, ma anche gli elementi pratici che determinano la sicurezza di un veicolo in termini di visibilità.

: il bianco è sempre la scelta migliore. Non solo gli studi dimostrano che i veicoli bianchi subiscono meno incidenti, ma anche gli elementi pratici che determinano la sicurezza di un veicolo in termini di visibilità. Giallo : se desiderate un colore che non solo si distingua dall’ambiente circostante, ma che conferisca alla vostra auto un aspetto unico, il giallo è una scelta eccellente. I veicoli gialli hanno circa lo stesso punteggio di sicurezza e lo stesso rischio di incidenti dei veicoli bianchi, perché non si abbinano alla maggior parte degli elementi presenti sulla strada.

: se desiderate un colore che non solo si distingua dall’ambiente circostante, ma che conferisca alla vostra auto un aspetto unico, il giallo è una scelta eccellente. I veicoli gialli hanno circa lo stesso punteggio di sicurezza e lo stesso rischio di incidenti dei veicoli bianchi, perché non si abbinano alla maggior parte degli elementi presenti sulla strada. Arancione : l’arancione è associato alla prudenza e questo si traduce nel colore del veicolo, così come nei coni stradali e nell’abbigliamento ad alta visibilità. Un’auto arancione attira gli sguardi degli altri automobilisti, per cui potete essere certi che tutti vi vedano quando attraversate gli incroci o cambiate corsia.

: l’arancione è associato alla prudenza e questo si traduce nel colore del veicolo, così come nei coni stradali e nell’abbigliamento ad alta visibilità. Un’auto arancione attira gli sguardi degli altri automobilisti, per cui potete essere certi che tutti vi vedano quando attraversate gli incroci o cambiate corsia. Oro: l’oro non è un colore di auto molto comune, ma è un colore incredibilmente sicuro se volete distinguervi. Le auto dorate hanno il vantaggio di essere chiare e di riflettere efficacemente la luce. In condizioni di scarsa visibilità, un’auto dorata sarà più visibile grazie all’illuminazione di altri fari, luci dei freni e semafori.

E voi lo sapevate?