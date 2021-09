Disoccupazione e salari, definizione e utilità di analisi

I dati sulla disoccupazione e sui salari sono statistiche che esaminano il numero di posti di lavoro in un’economia e quanto ogni individuo viene pagato per il suo lavoro. I dati sono di solito rilasciati un paio di volte all’anno e sono usati per valutare i livelli di inattività nella forza lavoro.

Alti tassi di inattività accoppiati a salari più bassi sono indicativi di un periodo di recessione, mentre basse statistiche di disoccupazione e salari in aumento mostrano che l’economia sta crescendo. I dati sulla disoccupazione sono osservati da vicino dai trader e dagli investitori di tutto il mondo, dato che i periodi di alta disoccupazione sono associati al calo dei prezzi delle azioni. Un esempio di rilascio di dati sulla disoccupazione sarebbe il comunicato periodico sulle assunzioni prodotto dall’Istat.

Ai fini del nostro odierno approfondimento, però, è utile domandarsi se i dati sulla disoccupazione siano o meno un buon indicatore economico?

I dati sulla disoccupazione sono di solito raccolti da indagini su vasta scala, il che significa che sono altamente rappresentativi dell’economia in un dato periodo. Tuttavia, il sondaggio è solo un’istantanea nel tempo – questo significa che nel momento in cui i dati vengono rilasciati, le statistiche potrebbero essere superate. Essendo un indicatore in ritardo, i dati sulla disoccupazione dovrebbero essere usati solo come una parte della tua analisi.

In altri termini, se stai pensando di investire sulla base di questi soli dati o, comunque, esprimere una parere analitico sulla valutazione dell’andamento di un Paese solo sull’evoluzione dell’occupazione o della disoccupazione, faresti meglio a rivedere i tuoi piani.

Per quanto siano molto utili, infatti, questi dati contribuiscono a fornire una panoramica molto parziale dello stato di salute dell’economia e, inoltre, come già rammentato nelle scorse righe, sono pur sempre un indicatore pubblicato in ritardo. Ne deriva che la loro valenza informativa, per quanto abbastanza elevata, dovrebbe essere ricondotta e attenuata avendo in considerazione quanto sopra ricordato.