Disinfestazione scarafaggi: ecco come avviene

Gli scarafaggi, conosciuti anche con il nome di “blatte” sono insetti che possono infestare le abitazioni, poiché vengono attratti dai residui di cibo presenti e dall’umidità, o dagli escrementi di animali domestici come criceti e conigli. Inoltre, essi si nascondono anche nelle cantine, nei magazzini abbandonati ecc. Gli scarafaggi non sono solo fastidiosi per le persone e gli animali domestici che abitano un determinato ambiente, ma provocano anche problemi di salute. È ampiamente dimostrato, infatti, che il cibo viene contaminato una volta venuto a contatto con questi animali, il che li rende indirettamente pericolosi.

Come individuare un’infestazione da scarafaggi?

Scoprire che un determinato luogo è soggetto ad un attacco di scarafaggi non è semplice. Infatti, si tratta di insetti notturni, che si nascondono durante il giorno ed agiscono con il calare del sole. Pertanto, è difficile accorgersi della loro presenza potrebbe essere complicato se non ci si accorge dei segnali lasciati in giro. In genere, gli escrementi di scarafaggi sembrano una polvere, che si nasconde nelle zone strette, ed è quindi difficile da individuare. Tuttavia, le macchie sulle giunzioni tra pareti e pavimenti potrebbero essere ben visibili, in caso, però, di presenza di acqua abbondante. Altri indizi sono la presenza di residui di pelle (le blatte, infatti, fanno la muta spesso, specialmente nelle prime fasi della propria vita); danni evidenti sulle confezioni alimentari, sui libri e sugli oggetti di cuoio; ed un odore poco gradevole, che ricorda quello di muffa.

Cosa fare quando si trovano gli scarafaggi in casa?

Una volta accertata la presenza di scarafaggi bisogna considerare come rimuoverli. Se ci si trova in un appartamento in affitto, è sempre meglio contattare il proprietario per metterlo al corrente della problematica e della necessità di prendere provvedimenti. Infatti, gli scarafaggi sono animali che si moltiplicano a grande velocità, pertanto bisogna agire nell’immediatezza. La mossa successiva è quella di contattare un’azienda che si occupa di disinfestazione scarafaggi Roma o in altre città di Italia, in quanto il fai-da-te potrebbe essere inutile per arginare il problema ed evitare che possa ripresentarsi. Se non si conosce con precisione con quale insetto si ha a che fare e l’entità della infestazione, qualsiasi tentativo potrebbe essere vano. In attesa dell’intervento dei professionisti, è bene isolare tutte le possibili aree a rischio. Infatti, le blatte accedono alle diverse aree sfruttando le fessure, le crepe, nonché tubi, cavi ed impianti di condizionamento. È preferibile anche sigillare le prese di corrente ed i battiscopa, e tenere sotto controllo la temperatura dell’ambiente, in quanto le blatte proliferano più rapidamente in zone calde ed umide.

Le diverse fasi della disinfestazione

La disinfestazione, in alcuni casi, per essere utile deve essere effettuata più volte. Il motivo è piuttosto semplice, alcune uova riescono a proteggere gli insetti al loro intero e questo potrebbe rendere inutile l’avvenuta disinfestazione. Il rischio, infatti, è quello di uccidere gli insetti presenti in casa e di non fare la stessa cosa con le uova nascoste. Onde evitare tutto ciò, è necessario fare più disinfestazione nel tempo in modo da evitare qualsiasi rischio.