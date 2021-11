El Salvador vuole costruire una Bitcoin City

El Salvador prevede di costruire una “Bitcoin City” vicino a un vulcano, finanziata dalla criptovaluta. Ad affermarlo è il presidente del paese, Nayib Bukele, secondo cui la città avrà aree residenziali e commerciali, servizi, intrattenimento, ristoranti e un aeroporto e sarà costruita vicino al vulcano Conchagua nel sud-est di El Salvador.

La costruzione inizierà nel 2022 e la città non avrà tasse eccetto l’imposta sul valore aggiunto (IVA). A giugno, El Salvador ha approvato una legge che lo rende il primo paese al mondo ad accettare bitcoin come moneta legale. Ma non tutta la popolazione è d’accordo con la mossa. A settembre, migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro la legge, temendo che l’introduzione della criptovaluta potrebbe portare all’instabilità nella nazione centroamericana.

Il paese ha anche lanciato un portafoglio bitcoin per consentire ai cittadini di utilizzare la criptovaluta.

Separatamente, El Salvador prevede di raccogliere circa 1 miliardo di dollari attraverso un “Bitcoin Bond” in collaborazione con Blockstream, una società di infrastrutture di beni digitali. Metà dei fondi saranno utilizzati per comprare bitcoin, mentre gli altri 500 milioni di dollari andranno verso l’energia e le infrastrutture di estrazione di bitcoin, ha detto il governo. l mining è il processo ad alta intensità energetica della creazione di nuovi bitcoin risolvendo i puzzle crittografici. El Salvador ha detto che prevede di utilizzare l’energia geotermica del vulcano per alimentarlo.

Samson Mow, chief strategy officer di Blockstream, ha detto che c’è un lock-up di cinque anni sul bond che è stato progettato per togliere 500 milioni di dollari di bitcoin dal mercato per quel periodo di tempo. Gli investitori nell’obbligazione riceveranno un dividendo speciale annuale.

Bitcoin è sceso di circa il 16% dal suo massimo storico di 68.990,90 dollari che ha raggiunto all’inizio di questo mese, ma è comunque in rialzo di più del 90% quest’anno.