Il ruolo dell’alimentazione e dello stile di vita nello stress

Anche se tutti noi possiamo avere le nostre giornate no, è importante notare che non tutti soffrono di stress cronico e ansia. Cosa ci rende così diversi? Perché ci sentiamo così male e reagiamo nel modo in cui lo facciamo, mentre altri lo attraversano completamente indenni? Siamo in qualche modo da biasimare? Stiamo scegliendo lo stile di vita sbagliato? Prendendo tutte le decisioni sbagliate? Siamo solo individui deboli e patetici senza resistenza?

La verità è che ci sono molti possibili fattori scatenanti per lo stress e l’ansia – dipende solo da chi sei e dalla tua visione della vita. E uno di questi è la dieta e lo stile di vita moderno.

Lo stile di vita moderno praticamente “garantisce” stress e ansia. Viviamo in un modo che è così lontano da quello dei nostri antenati che non c’è da stupirsi se lottiamo per farcela.

Nella nostra società, diamo valore all’impegno. Se non stai correndo allora rischi di essere visto come una persona inferiore – addirittura pigro. Quindi, ci provi, cercando follemente di destreggiarti tra il tuo lavoro, la tua vita sociale, i tuoi interessi e la tua famiglia, e ad essere onesti, lottando un po’ per tenere tutte queste palle in aria allo stesso tempo. Avere bisogno di staccare la spina, rilassarsi e de-stressarsi è spesso visto come una debolezza e così si continua ad andare avanti e sperare per il meglio. Sei anche spinto a raggiungere, spinto ad esibirti al meglio delle tue capacità, anche se questo significa che soffri di conseguenza.

Se poi si aggiunge la dieta moderna e lo stile di vita sedentario, si ha una ricetta per il disastro. Al giorno d’oggi, consumiamo abitualmente cibi altamente lavorati e pieni di sostanze chimiche e conservanti. Non siamo nati per mangiare questo tipo di spazzatura – abbiamo bisogno di vero cibo vivo, non di una dubbia combinazione di ingredienti che assomiglia vagamente al cibo. E se continuiamo ad accettare questo modo dannoso di mangiare, ci stiamo solo preparando alla malattia.

Infine, non facciamo abbastanza esercizio fisico. Nel neolitico, passavamo le nostre giornate muovendoci all’aria aperta. Ma oggi passiamo la maggior parte del tempo seduti in casa. Ci svegliamo, ci sediamo al tavolo della colazione, ci sediamo in macchina, ci sediamo davanti alla scrivania e ci sediamo per pranzare o bere un caffè. Poi saltiamo di nuovo in macchina, ci sediamo di nuovo in macchina, arriviamo a casa e ci sediamo davanti alla televisione.

Pochi di noi si alzano e si muovono, specialmente quando soffrono di stress e depressione. Se stai annegando nell’ansia e nelle preoccupazioni o lo stress ti sta prendendo il suo pedaggio, l’ultima cosa che vuoi fare è spingerti ancora di più per ottenere la tua dose quotidiana di esercizio!