Come organizzare il lavoro da casa

In epoca di smart working “forzato”, è importante assicurarsi di essere ben preparati ad affrontare il lavoro da casa. Anche se può sembrare che non ci sia molto da fare, in realtà ci sono alcuni passi da seguire per rimanere produttivi durante il giorno. Vediamo insieme quali sono i principali!

Preparate la vostra postazione di lavoro

Volete mantenere le cose produttive? Allora avete bisogno del vostro spazio senza distrazioni, di una postazione di lavoro. L’idea di scrivere al computer portatile mentre si è sdraiati sul letto o seduti sul divano mentre la TV è accesa potrebbe essere allettante. Ma non funzionerà se il vostro obiettivo è quello di essere produttivi!

Una postazione di lavoro con una vera e propria scrivania e una sedia dove tenere il computer portatile e il lavoro creerà l’atmosfera necessaria per mantenere la concentrazione. Non deve necessariamente essere un ufficio dedicato in qualche angolo della casa, ma un luogo che vi aiuterà a prepararvi mentalmente e a concentrarvi sul lavoro, evitando i disordini in altre parti della casa.

Suggerimento: fate “finta” di andare al lavoro. Fate tutte le cose che fareste se andaste davvero in ufficio. Mettete la sveglia, svegliatevi presto, fate il caffè, indossate vestiti decenti (non pigiami), ecc. Se ci sono troppi rumori che continuano a interrompervi, dovreste considerare l’uso o l’acquisto di cuffie antirumore.

Mettete in ordine i dispositivi tecnologici

Il motivo per cui il lavoro da casa è possibile è la tecnologia. Senza di essa, niente di tutto questo sarebbe possibile. Quindi è importante avere tutto ciò di cui si ha bisogno in ordine. Ad esempio, se il vostro lavoro richiede un monitor oltre allo schermo del vostro computer portatile, potreste dover prendere in considerazione l’idea di procurarvene uno.

Suggerimento: Prendete l’abitudine di portare a casa il vostro computer portatile e il caricabatterie quando uscite dopo il lavoro. In questo modo, se si verifica un’emergenza che vi impedisce di andare al lavoro il giorno dopo, potete lavorare da casa.

È anche essenziale che abbiate installato tutte le applicazioni rilevanti che il vostro team utilizza sul vostro dispositivo. Se usate il vostro dispositivo personale invece di quello fornito dal vostro ufficio, allora dovreste assicurarvi che tutto il software necessario per svolgere il vostro lavoro sia installato anche lì.

E, cosa più importante, avete bisogno di una connessione internet funzionante, che non si interrompa di tanto in tanto e rallenti i vostri progressi. Rimanete più vicini al WiFi, poiché i dispositivi che ne sono lontani tendono ad attingere alla larghezza di banda.