Coronavirus, quanto rischia il settore finanziario

Come ricordava una recente nota pubblicata da Reuters, la Federal Reserve statunitense ha avvertito venerdì scorso che il settore finanziario si trova ad affrontare vulnerabilità “significative” a causa della pandemia di coronavirus, in quanto le imprese e le famiglie si trovano a dover far fronte a finanze fragili nel prossimo futuro.

Nel suo ultimo dossier sulla stabilità finanziaria, dunque, la Fed ha affermato che la pandemia globale ha imposto rischi radicali. Sebbene le azioni politiche della Fed e di altri hanno contribuito a sostenere l’economia, e il sistema bancario ha resistito alla crisi iniziale, il report ha messo in guardia contro i rischi maggiori se la pandemia si dovesse rivelare lunga o più grave del previsto.

“L’epidemia di COVID-19 pone gravi rischi per le imprese di tutte le dimensioni e per milioni di famiglie“, ha detto la banca centrale mentre ha stilato una lista di punti critici che potrebbero insorgere a seconda di quanto tempo il virus persiste e mantiene l’economia sulle sue tracce.

È l’ultimo segnale della Fed che la ripresa dalla crisi COVID-19 sarà difficile. Dall’inizio della crisi, i funzionari della Fed hanno notato con un certo sollievo che il sistema finanziario non era la fonte del problema attuale, e con un certo aiuto della banca centrale ha continuato a funzionare.

Il report di venerdì ha rilevato le tensioni finanziarie che potrebbero aggravarsi se la crisi persiste, e le famiglie e le imprese continuano ad essere private di salari e di entrate. In breve, nessuno, dai fondi speculativi alle grandi banche alle famiglie, sarebbe immune dal rischio di fallire, di essere costretto a vendere i propri beni, di finire in bancarotta o di veder diminuire il valore dei beni. Il report rileva poi che le misure adottate per puntellare il sistema finanziario dopo l’ultima crisi hanno creato dei buffer che, insieme alle misure di emergenza adottate dalla Fed, hanno evitato il peggio.

“I forti interventi precoci sono stati efficaci nel risolvere i problemi di liquidità”, ha detto il governatore della Fed Lael Brainard in una dichiarazione via email. Tuttavia, ha anche evidenziato una preoccupazione chiave alla banca centrale: che quello che potrebbe iniziare come una crisi di liquidità potrebbe trasformarsi in qualcosa di peggio. Tra le imprese altamente indebitate, ha detto, “monitoreremo attentamente gli stress da solvibilità… che potrebbero aumentare più a lungo la pandemia di Covid persiste”.

Pochi se alcune parti dell’economia sono sicure. La Fed ha notato, ad esempio, che sia gli edifici commerciali adibiti ad uffici che i terreni agricoli avevano valutazioni elevate in relazione al reddito prodotto, il che poteva creare le premesse per un calo dei prezzi. Questo potrebbe significare stress per i proprietari di immobili che hanno preso in prestito la loro proprietà, o per le istituzioni finanziarie che detengono i prestiti.

“Le vulnerabilità del settore finanziario saranno probabilmente significative, a breve termine”, ha detto la Fed. “Le tensioni sui bilanci delle famiglie e delle imprese dovute agli shock economici e finanziari da marzo creeranno probabilmente delle fragilità che dureranno per qualche tempo”.