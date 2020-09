Cosa sono le proteine

Le proteine sono una parte essenziale della nostra dieta. Si tratta di molecole grandi e complesse che assomigliano a stringhe di perline aggrovigliate, e ognuna delle “perline” sulla stringa fa parte di un gruppo di piccole molecole chiamate amminoacidi.

Gli amminoacidi sono a loro volta composti da carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto e, a volte, zolfo. Utilizzando gli aminoacidi della proteina che si mangia, il corpo produce più di 50.000 proteine diverse. Queste proteine sono i principali elementi strutturali della nostra pelle, capelli, unghie, membrane cellulari, muscoli e tessuto connettivo.

Il collagene, la principale proteina della nostra pelle, fornisce ad esempio una barriera efficace contro l’invasione di sostanze estranee. Le proteine nelle membrane cellulari determinano quali sostanze possono entrare e uscire dalle cellule. I nostri muscoli, che contengono circa il 65% delle proteine totali del corpo, danno al nostro fisico la loro forma e la loro forza. Le proteine nei tessuti connettivi come tendini, legamenti e cartilagine permettono ai nostri scheletri di funzionare, formare organi interinali e mantenere gli organi in posizione.

Le proteine nel sangue trasportano l’ossigeno a tutte le cellule e rimuovono l’anidride carbonica e altri prodotti di scarto. Le proteine nel muscolo, nel tessuto connettivo e nel sangue costituiscono la maggior parte delle proteine del corpo. Altre proteine chiamate enzimi accelerano i processi metabolici, e ancora altre proteine e aminoacidi sono ormoni e neurochimici, le sostanze che forniscono segnali in tutto il corpo e regolano tutti i processi metabolici.

Insomma, dovrebbe essere chiaro perché le proteine sono così importanti: si tratta di un elemento fondamentale per il nostro corpo, senza il quale non potrebbero esistere alcune delle sue funzioni essenziali per la sopravvivenza. Se vuoi saperne di più parlane con un medico o con il dietologo, per poter concordare una dieta che possa apportare il giusto quantitativo di queste molecole.