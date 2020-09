Cos’è il sucralosio

Tra gli edulcoranti intensi meno conosciuti, ma non per questo meno diffusi, c’è anche il sucralosio (Splenda), approvato dalla FDA negli USA oltre 20 anni fa per la vendita e l’uso in prodotti alimentari commerciali.

Il sucralosio è prodotto modificando chimicamente il saccarosio (ovvero, il più comune zucchero da tavola) in una polvere non nutritiva, non calorica, che è circa 600 volte più dolce dello zucchero. Prima di approvare il sucralosio, la FDA ha esaminato più di 110 studi di ricerca condotti su soggetti sia umani che animali, e ha concluso che il dolcificante è sicuro per il consumo da parte di adulti, bambini e donne incinte e che allattano, in quantità equivalenti a 5 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo.

Le persone con diabete possono anche consumare il dolcificante in modo sicuro, perché non è metabolizzato come lo zucchero. Inoltre, il sucralosio è altamente stabile al calore e quindi non perde la sua dolcezza quando viene utilizzato in ricette che richiedono una prolungata esposizione ad alte temperature (come la cottura al forno) o quando viene conservato per lunghi periodi.

Il prodotto è attualmente disponibile sotto forma di sostituto dello zucchero in polvere e in alcuni prodotti da forno commerciali, marmellate e gelatine, salse, dolci, ripieni di pasticceria, condimenti, frutta elaborata, bevande a base di succhi di frutta e altre bevande, e il suo uso è approvato per vari prodotti aggiuntivi. Tuttavia, si prevede che l’uso di sucralosio in forno a casa sarà limitato dal suo basso consumo di zucchero da tavola.

Cogliamo l’occasione per ricordare come in generale gli alimenti contenenti dolcificanti intensi non dovrebbero essere dati a neonati o bambini, che hanno bisogno di energia per crescere e mantenere i loro elevati livelli di attività.

Rammentiamo altresì come il consumo eccessivo può causare diarrea o gonfiore in alcune persone. I cosiddetti dolcificanti “naturali” forniscono lo stesso numero di calorie dello zucchero e hanno acquisito la reputazione, anche se erroneamente, di essere più sani dello zucchero, perché sembrano più naturali dello zucchero da tavola. Questi includono miele, sciroppo d’acero, zucchero di datteri, melassa e concentrato di succo d’uva. In realtà, questi dolcificanti non contengono più vitamine o minerali dello zucchero da tavola!