L’Italia e il virus Sars-Cov 2: cosa è cambiato nelle nostre abitudini

Dopo oltre 6 mesi trascorsi con una pandemia in atto, alcune delle abitudini degli italiani sembrano essere profondamente cambiate. Sarà da capire solo in futuro se si tratta di questioni correlate alle disposizioni di legge, o se invece tali cambiamenti sono definitivi. Di certo la spinta principale che ha portato al cambiamento è correlata proprio alle normative, che prescrivono specifici comportamenti, da mantenere quando ci si trova all’aperto, ma anche al ristorante, nei negozi, in chiesa.

L’impatto di una pandemia sulle abitudini

Stiamo parlando di una questione che tutti conoscono: come sono cambiate le abitudini degli italiani in questi ultimi mesi. Gli ambiti di questo cambiamento sono molteplici, dai funerali al lavoro, dagli acquisti all’uso degli ascensori. Il distanziamento sociale, molto forte nel periodo di lockdown, meno nei mesi successivi, ha di certo portato con sé quelle che sono presto diventate nuove abitudini. Nel lavoro e nella scuola prima di tutto; ancora oggi molti soggetti continuano a lavorare da casa, recandosi in ufficio solo alcuni giorni al mese. La scuola, cominciata da poco, in molte situazioni ha scelto di mantenere la didattica a distanza, soprattutto per quanto riguarda scuole superiori e università.

Andare in chiesa: matrimoni e funerali

Anche per quanto riguarda i culti religiosi la pandemia, purtroppo ancora in atto, ha costretto a cambiare le proprie abitudini. Se prima la messa domenicale, così come qualsiasi tipologia di celebrazione (non solo cattolica), erano aperte a tutti, momenti di gioia o di dolore da condividere con le persone care, oggi le cose vanno in modo diverso. Inizialmente è stato necessario chiudere le chiese e vietare gli incontri tra le persone. Oggi funerali, matrimoni, celebrazioni di ogni genere, sono comunque strettamente regolamentati. Anche la messa domenicale non è aperta a tutti, nel senso che sui banchi vige ancora la regola del distanziamento, che costringe a mantenere i fedeli lontani tra di loro.

L’organizzazione di un funerale in caso di morte di un proprio caro può essere svolta con l’aiuto di un’agenzia di pompe funebri (clicca qui per maggiori informazioni) in modo che anche le regole del distanziamento sociale siano rispettate pur condividendo il dolore della perdita con amici e parenti.

Fare la spesa

Per molti in passato il giorno della spesa era un piacere, da condividere spesso con tutta la famiglia. Oggi le cose stanno andando molto diversamente, anche a causa del fatto che proprio all’interno dei supermercati e dei centri commerciali è possibile incrociare un elevato numero di persone. In tanti durante il lockdown si sono rivolti ai negozi che effettuano consegne a domicilio, o agli acquisti online. Lo stesso si sta facendo anche ora, per altro con i corrieri che lasciano pacchi e pacchetti all’ingresso di casa, quindi con minimo contatto con i vari clienti. La classica spesa del sabato con tutta la famiglia è per molti diventata un mero ricordo. Un singolo componente della famiglia si reca al supermercato, cercando di muoversi rapidamente tra le corsie, evitando gli incontri. Ovviamente con mascherina e mani disinfettate accuratamente.

I viaggi

Anche per quanto riguarda i viaggi i cambiamenti correlati al coronavirus sono molti e saranno una realtà anche in futuro. Per molti italiani i viaggi all’estero sono stati rinviati fino a data da definirsi, in modo da poter attendere l’andamento della pandemia nel mondo. Ma anche sull’autobus e sulla metro si cerca di mantenere una certa distanza dagli altri viaggiatori; alcuni hanno invece deciso di andare al lavoro o a scuola con un mezzo proprio, che sia l’automobile o la bicicletta poco importa.