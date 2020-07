Olio extravergine d’oliva italiano: come riconoscerlo

Come leggere l’etichetta dell’olio extravergine d’oliva italiano? I consumatori di oggi sono sempre più attenti all’etichetta dei prodotti e a ciò che mangiano e a ciò che utilizzano in cucina. Per questo è diventato un aspetto prioritario quello di conoscere la provenienza dei prodotti e, pertanto, preferire quelli a filiera corta. Le motivazioni risiedono nel fatto che le persone hanno compreso l’importanza di consumare alimenti prodotti da piccole realtà, prediligendo il chilometro zero e le certificazioni biologiche. Difatti le produzioni industriali intensive velocizzano i processi di produzione con prodotti chimici e conservanti che, sul lungo periodo, potrebbero avere effetti dannosi sulla salute e, in ogni caso, non fanno bene all’economia delle piccole realtà tipiche del nostro Paese. Le piccole produzioni locali, invece, producono ciò che possono nel rispetto dei tempi della natura e tramite l’impiego di ingredienti non dannosi per la salute. Questi processi sono anche garantiti da rigorosissimi standard qualitativi come nel caso dell’olio extravergine d’oliva prodotto da agricolalocci.it.

Perché l’olio extravergine d’oliva italiano è un patrimonio nazionale

L’olio extravergine d’oliva italiano è un prodotto di pregio tra i più importanti della produzione alimentare del nostro Paese. Pensa che pone l’Italia al primo posto nel mondo per l’export ma anche per i consumi e la produzione. In Italia si producono centinaia di tonnellate di olio extravergine pregiato ma gran parte di questo, specialmente negli ultimi anni, viene esportato. Questo perché la nostra GDA ci ha spinti ad aver maggiore interesse per gli oli commerciali che, tutto sommato, hanno prezzi più appetibili. Il panorama italiano della produzione nostrana è caratterizzato da una realtà fortemente variegata che trae il suo punto di forza dalla varietà naturalistica delle olive per cui in Italia si contano circa seicento specie. Questo consente di produrre tantissime varietà di oli extravergine d’oliva particolari per colore, sapore e odore e offre sul mercato una scelta pregiata e deliziosa.

Cosa troverai sull’etichetta di un buon olio?

Sull’etichetta di un olio extravergine d’oliva italiano troverai, quindi, l’indicazione geografica della produzione delle olive impiegate e quella della lavorazione che, teoricamente, dovrebbero coincidere. In alcuni oli extravergine trovi anche l’icona di una fogliolina che ne attesta la produzione biologica certificata. Per di più riconoscerai un buon olio extravergine d’oliva italiano dal prezzo che non scende mai al di sotto dei sette euro al litro. Infine percepirai da subito un sapore lievemente piccante e amarognolo, definito e di carattere che sicuramente non trovi negli oli commerciali. Il sapore di un olio extravergine d’oliva italiano è squisito, pregiato e unico e puoi trarne il maggior godimento per il palato soprattutto gustandolo a crudo, magari su una bruschetta o per un pinzimonio di fresche verdure.

Perché acquistare olio extravergine d’oliva italiano?

L’acquisto di prodotti dalle aziende agricole locali è una scelta positiva per una serie di ragioni. In primo luogo questa scelta permette di sostenere un mercato in forte competizione con quello globalizzato internazionale, prediligendo le piccole aziende a filiera corta. Questo permette di proteggere il panorama dei prodotti nostrani e fare una scelta sostenibile, rispettosa dell’ambiente e del Made In Italy.