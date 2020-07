Cuccia per cane coibentata: cos’è e come funziona?

Hai mai sentito parlare di una cuccia coibentata? Si tratta di una cuccia da esterno che assicura il giusto clima interno a qualsiasi condizione climatica esterna. Per questo sono cucce pensate per i cani che vivono fuori casa, magari in un giardino o in uno spazio aperto consono. In questo articolo ti spieghiamo tutto quello che c’è da sapere per scegliere una buona cuccia per cane coibentata

Cos’è una cuccia coibentata?

Solitamente le cucce coibentate per cane sono indicate per quei luoghi in cui le temperature sono piuttosto rigide e vi è una forte escursione termica tra il giorno e la notte. Difatti la loro particolarità è quella di assicurare sempre una temperatura ideale sia quando fuori fa molto freddo o molto caldo. Le cucce coibentate sono semplicemente costruite con materiali isolanti e proteggono il tuo amico peloso dall’afa, dalla pioggia e persino dal freddo invernale.

Come scegliere una buona cuccia per cani coibentata?

Al di là del gusto personale e del budget di cui si dispone i fattori decisivi per la scelta di una buona cuccia coibentata sono i materiali, le misure e la praticità di pulizia. Ci sono modelli a tetto piatto e modelli con tetto spiovente che sono più indicati rispetto al clima tipico della zona in cui vivi. Per esempio un tetto spiovente offre un’altezza maggiore ed è indicato per dove è solito piovere durante tutto l’anno. Un tetto piatto, invece, può essere più adatto dove il clima è spesso soleggiato ma anche afoso e umido. I tetti piatti sono anche sollevabili per agevolare le pulizie, contrariamente alla maggior parte delle cucce a tetto spiovente. Considera anche che il legno può essere un ottimo isolante ma deve esser trattato opportunamente per mantenere costante il clima all’interno della cuccia: fresco in estate e caldo in inverno.

Consigli e informazioni utili

La cuccia non deve essere mai sproporzionata rispetto alla taglia del cane. Se è troppo grande disperderà il calore e potrebbe farlo infreddolire. Se è troppo piccola e angusta il cane non avrà piacere a riposare al suo interno e, quindi, sarà stata una spesa inutile. Di norma le cucce sono divise come le taglie dei cani, ovvero piccole, medie e grandi per cui non dovresti avere troppe difficoltà nella scelta. Inoltre se il cane vive all’esterno della casa avrà la tendenza a voler tenere sotto controllo tutto quello che accade in giardino e all’ingresso dell’abitazione. Quindi dovrai posizionare la cuccia permettendo al cane di avere piena visione di ciò che succede all’esterno della casa e mai con l’ingresso a ridosso di un muro. Se l’ingresso non consentirà al cane di guardarsi intorno, molto sicuramente, lui non vorrà entrarci.

La cuccia deve sempre stare al riparo

Spesso siamo soliti trattare i cani come umani e pensiamo che ciò che piace a noi possa piacere anche al nostro amico peloso. In realtà non è così proprio perché i cani hanno un loro preciso codice comportamentale oltre che un istinto a cui fanno affidamento. Quindi se il cane sente freddo, caldo o non si sente protetto sicuramente eviterà di entrare nella cuccia. Non forzarlo e entrare ma cerca di capire se è spaventato o a disagio e se non ci sono particolari ragioni per cui evitare la cuccia, lasciagli il tempo di abituarsi, magari con qualche piccolo regalo gustoso che troverà all’interno.