I capi che non devono mai mancare nell’armadio di un uomo

Attualmente il mondo della moda uomo propone tantissimi stili da seguire, tra i più diffusi troviamo quello elegante, classico, militare, sportivo e casual.

Esistono però dei capi che non devono mai mancare nell’armadio di un uomo, che al momento giusto possono risultare utili anche a chi magari, non li ha mai usati.

Scopriamoli subito!

Giacche e Blazer, i capispalla perfetti

Chi ama le giacche firmate da uomo, nel proprio armadio non può farsi mancare giacche e blazer.

Per chi non lo sapesse, il blazer è una giacca leggermente più corta, spesso lasciata anche aperta per far intravedere l’indumento sottostante.

Sia giacca che blazer sono capospalla che permettono con una semplice aggiunta, di stravolgere interi outfit privi di eleganza e formalità.

Una semplice t-shirt monocolore ed un pantalone dal taglio regolare, possono essere resi più raffinati aggiungendo una giacca (o un blazer) all’outfit.

Polo, perfette per qualsiasi stile

Le polo sono magliette dotate di colletto, possono avere le maniche sia lunghe che corte e solitamente sono fabbricate con un tessuto ben strutturato. Genericamente hanno una lunghezza tale che gli consente di venire indossate dentro i pantaloni o adagiate leggermente sopra i fianchi, senza oltrepassarli.

Meglio evitare quindi le polo oversize, che snaturerebbero le origini della loro struttura e che renderebbero la figura goffa e poco equilibrata.

Il bello delle polo è che possono risultare formali come le camicie e allo stesso tempo sportive come le t-shirt.

Jeans, di ogni tipologia purché non manchino mai!

Lunghi, corti, dal taglio slim o regolare, i jeans rimangono il capo must-have intramontabile di qualsiasi armadio.

Possono essere abbinati con capi sportivi, come t-shirt e felpe o con camicie e giacche. Risultano perfetti quindi per tantissime occasioni: aperitivi, cerimonie, incontri di lavoro etc.

Camicia, aperta o chiusa?

A prescindere che una persona tenda ad un abbigliamento elegante o meno, almeno una camicia negli armadi maschili non deve mai mancare.

Bisogna tenere conto del fatto che la camicia non deve necessariamente essere indossata con i bottoni chiusi, se si desidera ottenere un look selvaggio e molto cool, è possibile anche lasciarla leggermente sbottonata o addirittura aperta.

Ottima alternativa alla camicia classica è quella con il collo alla coreana, spesso realizzata in lino o misto lino, dallo stile orientale e allo stesso tempo moderno.

Sneaker, perfette anche nelle occasioni più formali

In tessuto leggero, di tela o in materiale strutturato, la sneaker non deve mai mancare!

Questa tipologia di scarpa oltre ad essere molto comoda e sportiva, permette di rispettare anche i look più formali, purché preveda una chiusura tramite lacci e non tramite stretch o zip.

Basta scegliere infatti i colori e le fantasie giuste, per trasformare una sneaker in una calzatura degna di un outfit elegante.

Ecco quindi che abbiamo appena parlato di capi d’abbigliamento essenziali per il pubblico maschile.

Essendo articoli che per sfruttabilità e comodità vengono usati spesso è bene sceglierli di ottima qualità, in modo che resistano all’utilizzo prolungato ed ai continui lavaggi.