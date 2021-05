L’arte del riciclo: come creare lampade con barattoli e bottiglie

Creare degli accessori per illuminare la propria abitazione è un hobby che negli ultimi anni sta prendendo piede tra molte persone, che si divertono a riciclare oggetti di uso comune per realizzare lampade di design, sfruttando le forme, i riflessi e le trasparenze di bottiglie e contenitori di vetro. Infatti, non si tratta semplicemente di un metodo divertente per passare il tempo, ma anche di un sistema adatto a coniugare il risparmio ed il riciclo all’originalità dell’oggetto finale, che costituisce sicuramente un pezzo unico.

Creare un abat-jour

Solitamente, la lampada fai da te più gettonata è l’abat-jour da poggiare sul comodino. Infatti, le bottiglie di vino, oppure quelle di brandy, champagne o diversi tipi di liquore sono perfette per sostenere un paralume in modo stabile. Tuttavia, prima di procedere alla realizzazione di questa lampada, è necessario avere a portata di mano alcuni accessori illuminazione: il filo elettrico con interruttore e spina, il portalampada e il paralume. Il primo passaggio è quello di praticare un foro sul fondo della bottiglia, poi bisogna far passare il filo elettrico dal collo della bottiglia fino al buco. Da un lato bisogna montare interruttore e spina, mentre dall’altro un portalampada dotato di filettatura esterna. In cima bisogna applicare un paralume in tessuto, tramite la ghiera solitamente venduta con lo stesso.

Realizzare dei lampadari

In molti locali arredati in stile industrial sarà capitato di notare dei lampadari davvero particolari, formati da un gruppo di bottiglie di vetro, che rendono l’ambiente molto particolare e suggestivo. Con un po’ di manualità, si può creare anche questo tipo di lampadario, sfruttando le bottiglie di soft drink oppure di birra in vetro. In questo caso è importante rimuovere il fondo delle bottiglie se si vogliono utilizzare delle lampadine a incandescenza. Tramite la rimozione del fondo, è possibile inserire anche un portalampada delle giuste dimensioni, che sia in linea con lo stile del lampadario. Infine, si può completare il lavoro applicando un rosone in legno per applicare la creazione al soffitto in coerenza con lo stile scelto. Le bottiglie tra di loro possono essere tenute insieme utilizzando la catena genovese in ferro ottonato.

Lampade da cucina con i barattoli

Le lampade realizzate con i barattoli sono molto in voga specialmente nelle cucine con illuminazione bassa sulla penisola. Anche in questo caso, il materiale da utilizzare è semplice: barattoli di vetro della giusta dimensione, alluminio, fili elettrici e lampadine, oltre che gli accessori di illuminazione come il portalampada. Il primo passaggio da fare è forare il tappo, tenendo conto del diametro dell’attacco elettrico necessario a supportare la lampadina. Poi bisogna incastrare l’attacco della lampada al coperchio utilizzando colla a caldo oppure nastro isolante, ed inserire all’interno del barattolo il portalampada con una lampadina a risparmio energetico. Questa scelta è fondamentale in quanto una luce led fredda permette di evitare il surriscaldamento del materiale. Infine, si può ripetere lo stesso passaggio con più barattoli e collegarli uno ad uno alla superficie, in modo da creare una fila simmetrica. Si può completare il tutto con dei piccoli rosoni in porcellana.