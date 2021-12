Carlos Santana cancella otto eventi a Las Vegas

Brutte notizie per i fan di Carlos Santana, uno dei chitarristi più celebri di tutto il mondo. L’artista è infatti stato costretto a cancellare la sua presenza di otto spettacoli alla House Of Blues di Las Vegas a seguito di una “procedura cardiaca non programmata“.

Parlando in un messaggio video postato su YouTube, la leggenda ha affrontato le “voci” che erano “rimbalzate in giro” riguardo alla sua salute, precisando di esser stato condotto in ospedale dalla compagna Cindy Blackman dopo aver avvertito un fastidio al petto.

“Volevo solo condividere con voi un po’ di chiarezza e specificità su quello che sta succedendo con la mia fisicità“, ha detto Santana. “Ci sono state voci qua e là su questo e quello. Quindi, sono qui solo per chiarire“, ha continuato. “Sabato scorso ho avuto un incidente in cui ho chiesto a mia moglie Cindy di portarmi in ospedale perché avevo questa cosa che mi succedeva nel petto. Così, quando siamo andati lì abbiamo scoperto che avevo bisogno di occuparmene. Così, lo sto facendo e mi prenderò un po’ di tempo per assicurarmi di riempire e riposare e recuperare la mia salute, in modo che quando suonerò per voi suonerò nel modo in cui sono abituato e vi darò il 150 per cento”.

Santana ha poi dichiarato di non volersi presentare in pubblico a suonare se non è in grado di farlo nel pieno delle sue forze. Dunque, un po’ di riposo prima di eventuali riprese degli eventi dal vivo.

La società che gestisce gli interessi di Santana, la Universal Tone Management, ha rilasciato una dichiarazione con cui il presidente Michael Vrionis ha confermato che Santana ha subito una “procedura cardiaca non programmata”.

“Carlos sta andando alla grande ed è ansioso di tornare presto sul palco“, ha detto Vrionis. “Si rammarica profondamente che questo incidente di percorso abbia reso necessaria la cancellazione delle sue prossime esibizioni”.

Ricordiamo che il 74enne doveva eseguire otto spettacoli a dicembre alla House of Blues, Mandala Bay, di Las Vegas. Anche se non ci sono date precise sul recupero di queste tappe, la società di gestione degli eventi ha comunicato che Santana spera di tornare sul palco nel nuovo anno. È effettivamente stato un anno frenetico per Santana, che ha recentemente pubblicato Blessings and Miracles, un’opera che vede la partecipazione di alcuni partner come Kirk Hammett, Steve Winwood, Rob Thomas, Chris Stapleton e Ally Brooke.

“Sono molto grato per Blessings and Miracles“, ha detto Santana in una nuova intervista con Guitarist. “È stata l’intelligenza divina che ha orchestrato tutti questi meravigliosi artisti, scrittori e musicisti ad allinearsi per far parte della mia vita. Ed è stato anche abbastanza pazzesco, perché il 60% di loro non l’ho ancora incontrato di persona”.