Alla fine prenderemo tutti il Covid-19?

Sappiamo che la variante omicron del coronavirus è più trasmissibile delle versioni precedenti del virus e stiamo già vedendo numeri record di casi in alcune parti del paese. Ma questo significa che tutti dovrebbero prepararsi a prendere COVID-19?

Non ancora, dicono gli esperti. Molti di noi saranno probabilmente esposti, ma il fatto di essere o meno infettati dal virus dipende sia dalle politiche di salute pubblica che dai comportamenti individuali. Insomma, aspettatevi di essere esposti, ma non necessariamente infettati.

Durante tutta la pandemia e soprattutto ora con la variante omicron altamente trasmissibile, dovremmo dunque aspettarci di essere esposti al virus ad un certo punto – afferma Bernard Camins, direttore medico per la prevenzione delle infezioni al Mount Sinai Health System,

“L’ho detto a chiunque volesse ascoltare: Non è una questione di se si ottiene esposto alla variante omicron o qualsiasi altra variante del coronavirus, è una questione di quando“, ha detto. Potrebbe non essere questa settimana o anche nel prossimo anno, ma alla fine, “tutti si imbatteranno in qualcuno con un’infezione da COVID“, ha detto Camins.

Tuttavia, “non penso che sia una conclusione scontata che tutti avranno il COVID-19“, ha detto il dottor Otto Yang, professore di medicina nella divisione di malattie infettive e di microbiologia, immunologia e genetica molecolare alla David Geffen School of Medicine alla UCLA. “Dipende davvero dalla risposta di salute pubblica e da ciò che facciamo in termini di vaccinazione“, ha detto, così come le misure di prevenzione come il mascheramento e la distanza sociale.

Essere completamente vaccinati sarà alla fine la differenza tra essere esposti e essere infettati – così come la differenza tra un caso lieve di COVID-19 e uno grave.

“Sembra proprio che le persone che ricevono un richiamo abbiano una protezione contro l’infezione“, ha detto Yang. E l’introduzione di un richiamo specifico per l’omicron – o qualsiasi altra variante che potrebbe essere la prossima – è un modo per rendere la vaccinazione ancora più efficace contro le infezioni di rottura, ha spiegato.

“Certamente, il tuo risultato dipenderà dal tuo stato di vaccinazione … Vedremo che coloro che sono vaccinati e potenziati avranno esiti meno gravi, meno rischio di mortalità“, ha detto il dottor Rochelle Walensky, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, a Craig Melvin di TODAY questa settimana. “Ci saranno casi di omicron, ma saranno certamente più lievi se si è vaccinati e potenziati”.