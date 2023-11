Conviene davvero comprare durante Black Friday e Cyber Monday?

Black Friday e Cyber Monday sono due eventi che promettono di garantire ai consumatori alcuni dei prezzi più bassi della stagione. E nel 2023, secondo l’indagine annuale della National Retail Federation, sempre più persone vorranno approfittare dell’evento di shopping di cinque giorni che inizia il giorno del Ringraziamento a stelle e strisce e prosegue fino al lunedì successivo.

Quest’anno, poi, la spesa per le vacanze potrebbe raggiungere il top, in quanto i consumatori cercano di massimizzare le vendite del fine settimana. Tuttavia, non si tratta necessariamente delle migliori offerte dell’anno, secondo il sito di analisi DealNews.com.

Un’analisi separata delle precedenti vendite del Black Friday ha rilevato che il 98% delle offerte aveva lo stesso prezzo o era più conveniente in altri momenti dell’anno. Nessuna era più conveniente solo durante il Black Friday.

Cosa non comprare durante il Black Friday

In genere, il Black Friday è un ottimo momento per trovare prezzi stracciati sull’abbigliamento autunnale – tra cui flanelle, denim, stivali e accessori – e sui televisori. Quest’anno ci sono anche offerte particolarmente vantaggiose sugli smartphone, tra cui il nuovissimo iPhone 15 di Apple.

Per quanto riguarda i giocattoli, tuttavia, potrebbe essere utile aspettare che questi articoli vengano ulteriormente scontati nel corso della stagione. Le attrezzature per l’esercizio fisico, i cosmetici, i gioielli e la biancheria da letto tendono ad essere più scontati a gennaio, mentre le offerte di mobili e materassi sono spesso migliori durante gli altri fine settimana festivi dell’anno.

Alcuni sconti potrebbero essere già finiti. Le promozioni in una serie di categorie, tra cui abbigliamento, elettrodomestici e computer, sono state significativamente più alte nel mese di ottobre di quest’anno rispetto allo stesso mese del 2021 e del 2022, secondo i dati di Adobe Analytics.

Come ottenere i prezzi più bassi della stagione

Un’estensione del browser per il monitoraggio dei prezzi, come CamelCamelCamel o Keepa, può aiutarvi a tenere d’occhio le variazioni di prezzo e ad avvisarvi quando un prezzo scende. Honey vi segnalerà i prezzi più bassi altrove e scansionerà i codici coupon applicabili.

L’esperta di risparmio Andrea Woroch consiglia di combinare gli sconti, ad esempio combinando i premi della carta di credito con i coupon del negozio e utilizzando poi un sito di cash-back come CouponCabin.com o Rakuten per ottenere un rimborso sugli acquisti.