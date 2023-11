Un milionario su tre non si sente ricco

Sentirsi ricchi è un concetto sempre più sfuggente anche tra i milionari, tanto che solo l’8% si definirebbe ricco al giorno d’oggi. Circa il 60% degli investitori con un milione di dollari o più di patrimonio investibile ha dichiarato di appartenere più probabilmente alla classe media superiore, secondo un recente sondaggio di Ameriprise Financial su oltre 3.000 adulti. Dunque, il 31% si considera decisamente di classe media.

Tra inflazione persistente, tassi di interesse elevati e incertezza geopolitica ed economica, sempre meno persone, comprese i milionari, si sentono sicuri della propria situazione finanziaria. Anche medici, avvocati e altri professionisti altamente retribuiti – definiti anche “ricchi normali” – che beneficiano di un lavoro stabile, della proprietà di una casa e di un conto di risparmio per la pensione ben rimpinguato, hanno dichiarato di non sentirsi affatto bene. Alcuni hanno addirittura dichiarato di sentirsi poveri, secondo un sondaggio separato condotto da Bloomberg.

Tra coloro che guadagnano più di 150.000 euro all’anno, ovvero circa il 10% dei contribuenti, un quarto ha dichiarato di essere “molto povero”, “povero” o “che se la cava, ma le cose vanno male”. Anche una parte di coloro che guadagnano più di 500.000 e 1.000.000 di euro ha detto lo stesso. Nonostante l’elevato patrimonio netto, solo il 44% dei milionari si sente “molto a suo agio”, secondo un altro rapporto di Edelman Financial Engines.

Cosa serve per sentirsi ricchi?

Ma allora che cosa serve per sentirsi ricchi? Jason Van de Loo, chief client officer di Edelman Financial Engines, ha recentemente dichiarato che “la risposta breve è: di più”.

La maggior parte delle persone ha dichiarato di aver bisogno di un milione di dollari in banca, anche se gli individui con un alto patrimonio netto hanno alzato di molto il livello. Più della metà ha dichiarato di aver bisogno di più di 3 milioni di dollari e un terzo di averne bisogno di più di 5 milioni, secondo Edelman Financial Engines.

Per quanto riguarda lo stipendio, gli americani hanno dichiarato di dover guadagnare in media circa 200.000 euro per sentirsi finanziariamente sicuri, secondo un’indagine separata di Bankrate. Per sentirsi ricchi, invece, dovrebbero guadagnare in media quasi mezzo milione all’anno.