Eruzioni cutanee: malattie e condizioni

Un’eruzione cutanea è un’area di pelle gonfia e irritata che si manifesta con diversi motivi e varie tonalità di rosso, viola o marrone. Alcune eruzioni cutanee sono causate da reazioni allergiche all’ambiente, agli alimenti o ai farmaci, mentre altre eruzioni cutanee compaiono a causa di un disturbo della pelle o di una malattia o infezione sottostante. Alcune si risolvono da sole, ma altre sono croniche e richiedono un trattamento per controllare i sintomi.

Cosa sono le eruzioni cutanee?

Come anticipato, le eruzioni cutanee si sviluppano quando la pelle è irritata. Spesso si presentano come chiazze rosse, viola o marroni e possono anche essere secche e desquamate, oppure secche e umide e melmose. Le eruzioni cutanee sono una risposta della pelle a un’irritazione esterna o interna. Le cause vanno dalle reazioni allergiche a cibi o farmaci, all’esposizione ambientale o come risultato di malattie croniche, condizioni autoimmuni o infezioni. Anche condizioni infiammatorie gravi, come la sindrome di Stevens-Johnson, causano eruzioni cutanee che coprono oltre il 50% della superficie della pelle.

Scopriamo insieme quali sono le principali irritazioni della pelle.

Acne

L’acne è una condizione comune della pelle che può derivare da un eccesso di olio e batteri nei pori ostruiti. La maggior parte delle imperfezioni sono rosse e in rilievo, ma alcune presentano teste nere o bianche al centro.

L’acne colpisce a tutte le età, ma è più diffusa negli adolescenti e nei giovani adulti. Anche se l’acne spesso scompare da sola, a volte è necessario ricorrere a trattamenti topici da banco o a farmaci da prescrizione per controllare le eruzioni.

Orticaria

L’orticaria si presenta sotto forma di bozzi, protuberanze o placche, chiamati wheals. Sono pruriginosi e possono essere rossi o color carne. L’orticaria è causata da una risposta infiammatoria della pelle, che provoca una fuoriuscita dai capillari nel derma. Ne conseguono gonfiore, tenerezza e altre alterazioni della pelle. L’orticaria può comparire ovunque sul corpo e, a seconda dell’esposizione, può cambiare forma o espandersi.

L’esposizione ad allergeni come gli antibiotici, il polline, la forfora degli animali domestici, il lattice, le punture d’ape e alcuni alimenti possono causare l’orticaria. Altre cause sono lo stress e le infezioni. La maggior parte dei casi di orticaria scompare dopo pochi giorni. Alcune persone hanno un’orticaria cronica che dura settimane o mesi. L’orticaria può essere trattata con impacchi freddi, antistaminici, corticosteroidi e farmaci antinfiammatori come il prednisone.

Dermatite da contatto

La dermatite da contatto è un’eruzione cutanea rossa e pruriginosa che si forma quando la pelle viene irritata. L’edera velenosa, le sostanze chimiche, i saponi, gli igienizzanti, alcuni metalli e persino la luce del sole sono cause comuni. Alcune persone sviluppano protuberanze e vesciche che possono riempirsi di liquido chiaro.

La dermatite da contatto può manifestarsi ore o giorni dopo il contatto. Lavare la pelle con acqua e sapone può evitare di scatenare la condizione. Tuttavia, è bene tenere presente che lo sfregamento della zona interessata con le mani può provocare la diffusione dell’allergene, con conseguente propagazione dell’eruzione cutanea ad altre parti del corpo che si possono toccare.

Eczema

L’eczema è una patologia caratterizzata da un’eruzione cutanea rossa, estremamente pruriginosa e desquamante, solitamente su braccia, gambe e guance. I casi più gravi causano piaghe aperte.

I focolai di eczema vanno e vengono nel corso degli anni. Quando l’eruzione cutanea è attiva, si parla di eruzione. Le persone lo gestiscono con una buona cura della pelle e evitando i fattori scatenanti. Alcune persone usano corticosteroidi topici per controllare le eruzioni.

Psoriasi

La psoriasi è una malattia autoimmune. Condizioni come la psoriasi derivano dal fatto che il sistema immunitario del corpo inizia ad attaccare la pelle. L’impatto della patologia sulla pelle può variare, ma spesso si manifesta con un’eruzione cutanea squamosa, desquamante e pruriginosa che provoca chiazze spesse e sollevate. Queste chiazze, chiamate placche, sono costituite da pelle di colore rosa chiaro o rosso intenso ricoperta da uno strato di pelle secca e argentea chiamata squame.

La condizione colpisce tipicamente il cuoio capelluto, le ginocchia e i gomiti, ma può comparire ovunque. È anche legata ad altre patologie come le malattie cardiache, il diabete e la depressione. I medici trattano la patologia con la prescrizione di farmaci orali, unguenti topici, gocce topiche e fototerapia.

Lupus

Il lupus si presenta spesso come una caratteristica eruzione cutanea a forma di farfalla sul naso e sulle guance. È una malattia autoimmune che porta il sistema immunitario dell’organismo ad attaccare le cellule e i tessuti sani di tutto il corpo. Si manifesta più frequentemente nelle donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni e colpisce l’intero organismo, compresi gli organi interni, le articolazioni e la pelle.