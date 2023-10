Cos’è un podcast e come funziona

Per certi versi il podcast può essere definito come la risposta dell’era dello streaming alla radio. La definizione del dizionario di un podcast è di un file audio digitale che si può scaricare o ascoltare su Internet ma… ci sono tante altre cose che val la pena approfondire.

In primo luogo, i podcast sono una forma di contenuto multimediale sviluppata nel 2004, quando l’ex video jockey di MTV Adam Curry e lo sviluppatore di software Dave Winer codificarono l'”iPodder”. L’iPodder era un programma che permetteva agli utenti di scaricare le trasmissioni radiofoniche su Internet sul proprio Apple iPod. È qui che è nato il termine e il significato di podcast, che prende il nome dalla combinazione di “iPod” e “trasmissioni”.

Oggi i podcast sono una forma di intrattenimento audio estremamente popolare e sono andati oltre la semplice trasmissione radiofonica scaricabile. Ogni podcast è una serie creata da un conduttore e poi pubblicata online episodio per episodio, dove gli abbonati possono scaricare e ascoltare ogni episodio quando viene pubblicato.

A differenza dei metodi tradizionali di produzione di contenuti, come i programmi televisivi e radiofonici, i podcast sono un modo accessibile per i creatori di contenuti di entrare in contatto con il pubblico. Attualmente non sono nemmeno regolamentati, il che significa che non è necessaria una licenza di trasmissione per pubblicare contenuti podcast. Chiunque abbia un’attrezzatura di base per i podcast, come un microfono, un software di registrazione e un’iscrizione a una piattaforma di hosting, può creare il proprio programma.

Anche la monetizzazione di un podcast sta diventando un modo affidabile per ottenere un reddito secondario o a tempo pieno, grazie a sponsorizzazioni di marchi, marketing di affiliazione, abbonamenti e contenuti a pagamento.

I podcast sono audio o video?

I podcast sono nati come mezzo di comunicazione completamente audio. Tuttavia, con la crescente popolarità dei podcast, molti podcaster hanno abbracciato il podcasting video come modo per distinguersi e raggiungere un pubblico ancora più vasto.

I video sono estremamente popolari: nel 2022 gli utenti hanno guardato in media 19 ore a settimana di video online, ovvero quasi il 50% in più rispetto al 2018. Quindi i creatori di podcast che vogliono che il loro programma cresca al massimo e si rivolga a un pubblico più ampio stanno aggiungendo elementi video ai loro podcast.

Qual è lo scopo di un podcast?

Un podcast può avere molti scopi, ma il principale è quello di intrattenere il pubblico. Gli ascoltatori di podcast possono avere una delle diverse ragioni per iscriversi a un podcast, come ad esempio:

ascoltare aggiornamenti e approfondimenti sugli eventi attuali

imparare a conoscere un nuovo argomento o settore

ridere dei commenti e delle battute dei co-conduttori

ascoltare interviste con ospiti famosi o popolari

sperimentare un dramma audio o una narrazione.

Ma dietro ognuno di questi motivi c’è il desiderio di essere intrattenuti. Che gli ascoltatori vogliano imparare qualcosa di nuovo o semplicemente distrarsi da un compito banale, vogliono godersi l’esperienza di ascoltare un podcast!