Come puoi accettare la realtà

Hai già difficoltà a gestire le tue emozioni, quindi cosa puoi fare diversamente che ti aiuterà a ridurre la tua sofferenza e a sperimentare solo il dolore che è inevitabile in ogni vita umana? Puoi smettere di combattere la tua realtà e iniziare a praticare l’abilità dell’accettazione della realtà. Ma cosa significa accettare la realtà?

Prima di tutto, accettare qualcosa non significa che la approvi, che ti va bene, o che non vuoi che le cose cambino; piuttosto, significa solo che stai riconoscendo la realtà così com’è. Accettare significa che smetti di cercare di negare la tua realtà. È mettere fine ai giudizi sulla situazione, e invece riconoscere ciò che è. Significa eliminare i “dovrei” e non spendere più tanta energia desiderando che le cose siano diverse.

Per aiutarvi a vedere come funziona, voglio che vi prendiate un po’ di tempo per pensare a una situazione con la quale siete riusciti ad accettare, qualcosa che è stato doloroso per voi, che probabilmente avete iniziato a combattere, ma che a un certo punto siete riusciti a riconoscere come vostra realtà.

Esempi potrebbero essere la morte di qualcuno a cui tenevi, la perdita di una relazione, o il non ottenere qualcosa che volevi veramente. Ora pensa a come è stato per te una volta che sei riuscito ad accettare quella situazione. Cosa è stato diverso per te? Come ti sei sentito una volta che sei riuscito ad accettarla?

La maggior parte delle persone dice di essersi sentita “più leggera”, “sollevata” o “come se si fosse tolto un peso”. Di solito si scopre che, quando si arriva all’accettazione, la situazione perde il potere che aveva su di te – non ci pensi più così spesso come una volta, e quando viene fuori per te, le emozioni che sorgono in te sono molto meno intense di prima. Non è così logorante. C’è meno rabbia e meno emozioni associate alla rabbia.

Ricorda che questa abilità non farà sparire il dolore, ma farà sì che la tua sofferenza si dissipi e, col tempo, sparisca. E quando potrete ridurre il carico emotivo che vi portate dietro tutto il tempo, sarete in grado di gestire meglio le emozioni che emergono quando le situazioni difficili si presentano quotidianamente.

Quindi, probabilmente ti starai già chiedendo: come si arriva all’accettazione? Di seguito un esercizio per aiutarvi a praticare questa abilità. Naturalmente, la consapevolezza è il primo passo importante verso l’accettazione della realtà, poiché dovete essere consapevoli dei pensieri che combattono la realtà mentre si presentano, prima di poter iniziare a raggiungere l’accettazione.

Esercizio: Accettare la realtà così com’è

Inizia concentrandoti sul tuo respiro, osservando solo le sensazioni fisiche della respirazione. Quando sei pronto, permetti a te stesso di diventare consapevole di ciò che sorge dentro di te e di percepire ciò che sta chiedendo di essere accettato. Saprai cosa sta chiedendo di essere accettato perché sarà qualcosa che continua a ripetersi, come un tema. Per esempio, notate se i vostri pensieri continuano a ritornare su una situazione o una persona specifica, o se una certa emozione sorge ripetutamente in voi. Quando questi temi emergono, riconoscerete che sono le cose che chiedono di essere accettate. Questi temi rimangono perché, ad un certo livello, continuiamo a resistere – potremmo sentire una paura o un’avversione nei loro confronti, o forse stiamo giudicando l’esperienza, cercando di allontanarla o ignorarla.

Quindi nota l’esperienza – i pensieri, le emozioni – e poi permetti a te stesso di notare il sentimento riguardo all’esperienza, forse un impulso a spingerla via, un disagio nell’avere l’esperienza, e così via. Permetti a te stesso di diventarne consapevole.

Mentre noti questi temi in cui sei bloccato, e per aiutarti a cominciare a lasciarli andare, riconosci ciò che è presente e considera queste domande: qual è la tua esperienza? Vuoi che cambi? C’è un’emozione difficile, un pensiero, una sensazione o un’altra esperienza che stai rifiutando o negando in qualche modo, o che vuoi che sia finita o che vada via?