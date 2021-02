Cos’è l’eczema atopico?

L’eczema atopico (dermatite atopica) è la forma più comune di eczema, una condizione che causa la pelle a diventare pruriginosa, secca e screpolata. L’eczema atopico è più comune nei bambini, spesso si sviluppa prima del loro primo compleanno. Tuttavia, può anche svilupparsi per la prima volta negli adulti.

Di solito è una condizione a lungo termine (cronica), anche se può migliorare significativamente, o addirittura scomparire completamente, in alcuni bambini quando diventano più grandi.

Ciò premesso, le manifestazioni dell’eczema atopico possono essere molto varie, anche se in generale è possibile che la pelle diventi pruriginosa, secca, screpolata e dolente. Alcune persone hanno solo piccole chiazze di pelle secca, ma altre possono avere una pelle infiammata diffusa su tutto il corpo.

La pelle infiammata può diventare rossa sulla pelle più chiara, e marrone più scuro, viola o grigio sulla pelle più scura. Questo può anche essere più difficile da vedere sulla pelle più scura. Anche se l’eczema atopico può colpire qualsiasi parte del corpo, nei bambini colpisce più spesso le mani, l’interno dei gomiti, il dorso delle ginocchia e il viso e il cuoio capelluto. Le persone con eczema atopico di solito hanno periodi in cui i sintomi sono meno evidenti, così come periodi in cui i sintomi diventano più gravi.

Ti consigliamo di consultare un medico di famiglia se hai sintomi di eczema atopico. Di solito il medico sarà in grado di diagnosticare l’eczema atopico guardando la tua pelle e facendo domande, come ad esempio se l’eruzione è pruriginosa e dove appare, quando sono iniziati i sintomi, se va e viene nel tempo, se c’è una storia di eczema atopico nella tua famiglia, se hai altre condizioni, come allergie o asma, se qualcosa nella tua dieta o nel tuo stile di vita può contribuire ai tuoi sintomi.

In genere, per essere diagnosticato l’eczema atopico dovresti aver avuto una condizione di pelle pruriginosa negli ultimi 12 mesi e 3 o più delle seguenti condizioni: pelle rossa visibilmente irritata nelle pieghe della tua pelle, pelle generalmente secca negli ultimi 12 mesi, una storia di asma o febbre da fieno – i bambini sotto i 4 anni devono avere un parente immediato, come un genitore, fratello o sorella, la condizione è iniziata prima dei 2 anni (questo non si applica ai bambini sotto i 4 anni).