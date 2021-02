Tutti i benefici del magnesio supremo

Sono numerosi gli integratori alimentari che ci possono aiutare a mantenerci in salute. Tra questi magnesio supremo è uno di quelli più utili, in quanto svolge molteplici azioni benefiche. È consigliato per un ampio panorama di soggetti, dall’atleta che desidera ottenere un corretto funzionamento della muscolatura fino all’anziano che teme di assumere quantitativi troppo bassi di magnesio con l’alimentazione.

A cosa serve magnesio supremo

Il magnesio è un minerale che possiamo assumere attraverso gli alimenti. Il fabbisogno quotidiano è abbastanza elevato, non di per sé ma considerando sia la condizione del singolo soggetto, sia la facilità di assorbimento attraverso gli alimenti. Effettivamente i benefici del magnesio supremo sono molteplici, dati anche dal fatto che la forma in cui si presenta il magnesio è altamente assimilabile. Questo integratore è costituito da magnesio carbonato e acido citrico; una volta sciolto in acqua si ottiene un fluido contenente magnesio citrato, particolarmente facile da assorbire da parte del nostro intestino tenue, contrariamente a quanto avviene con il magnesio contenuto in altri Sali particolarmente facili da trovare in natura.

I benefici di magnesio supremo

Sono varie le situazioni in cui l’uso di magnesio supremo migliora la condizione di salute e il benessere del singolo soggetto. Il magnesio infatti è utile in differenti situazioni: quando si avverte in modo eccessivo la stanchezza, in caso di forte stress e nervosismo, per chi ha difficoltà a dormire o è in situazione di esaurimento nervoso; inoltre supporta lo sviluppo di ossa e denti, nei bambini ma soprattutto nelle donne in menopausa e negli anziani. Favorisce il corretto funzionamento della muscolatura, così come dei tendini e dell’intero sistema nervoso. Oltre a questo stimola il corretto metabolismo energetico, è quindi importante per le giornate in cui si prevede una intensa attività fisica e mentale, oltre che per tutti coloro che devono seguire una dieta ipocalorica. Nello specifico poi magnesio supremo è un integratore consigliato a tutti coloro che si trovano in situazioni che portano a un ridotto apporto di magnesio con la dieta o a un malassorbimento.

Quando il magnesio è carente

I primi casi in cui il magnesio può essere in deficit è nei soggetti che non consumano in quantità adeguate gli alimenti che contengono questo sale. Stiamo parlando di vari tipi di frutta e verdura, di carne e pesce, ma anche di alcuni formaggi e tutti i cereali, soprattutto nella loro forma integrale. La crusca contiene buone quantità di magnesio. Quando si parla di minerali e vitamine contenuti negli alimenti è bene chiarire che non è sempre facile per il nostro corpo assorbire questi nutrienti. Perché a volte sono “impacchettati” tanto bene da impedire al nostro sistema digerente di disgregarli per poterli assorbire; oppure perché la forma in cui sono contenuti non è assimilabile. Spesso i minerali presenti nella frutta e nella verdura non sono di facile assorbimento, perché le fibre e altre sostanze presenti nei vegetali ci impediscono di assimilarli. Il magnesio può poi essere presenti nell’organismo in quantità minime in seguito a episodi di dissenteria, o anche in periodi in cui gli squilibri ormonali causano difficoltà nella digestione.

Quando assumere magnesio supremo

Magnesio supremo va disciolto in acqua, in modo da ottenere Sali di magnesio citrato, altamente solubili. Questo velocizza l’assorbimento del sale da parte del nostro intestino tenue. Perché tale assorbimento avvenga in modo perfetto è necessario assumere l’integratore a stomaco vuoto, al mattino appena svegli, quando il nostro intestino è privo di residui dei precedenti pasti. È importante ricordare che eccessi di magnesio possono avere effetti lassativi; per evitarli è sufficiente attenersi alle dosi consigliate sulla confezione dell’integratore.