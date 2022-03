Migliori oli essenziali per dormire

Non tutti sanno che gli oli essenziali sono un eccellente ritrovato per dormire. Di seguito abbiamo voluto ricordare quali sono i più frequenti e i più consigliati, affinché possano essere di supporto, durante il giorno, per favorire un riposo più ristoratore.

Salvia sclarea

Usata per: difficoltà ad addormentarsi, sonno leggero o agitato, risvegli frequenti, sonno disturbato da pensieri frenetici o ossessivi, ansia o panico.

Simile alla lavanda, la salvia sclarea calma la mente, ma in modo diverso. Anche se la lavanda crea un movimento regolare dell’energia emotiva e nervosa rilasciando la tensione, la salvia sclarea è più direttamente calmante per la mente e lo spirito, aiutando a calmare e ancorare l’ansia, il panico e la paura. È anche un bene per le persone che si incolpano di tutto e si assumono troppe responsabilità; aiuta a creare un più forte senso di autostima e di valore nella semplice esistenza come essere umano.

Geranio

Usato per: sonno agitato, svegliarsi dopo tre o quattro ore e non essere in grado di riaddormentarsi, vampate di calore e sudorazioni notturne, sogni vividi o intensi.

Il geranio è un olio essenziale versatile e dall’azione profonda, anche se forse è meno conosciuto di altri oli. È abbastanza forte, quindi assicuratevi di avere la possibilità di annusarlo prima di usarlo per la prima volta. Simile a tutti gli oli discussi qui, può calmare il nervosismo e l’ansia, e va al petto per creare un senso di calma. Aumenta la circolazione e aiuta a superare la paura subconscia che crea ansia e agitazione. Può aiutare con l’irrequietezza notturna, o la difficoltà a riaddormentarsi dopo essersi svegliati nel mezzo della notte.

Lavanda

Usata per: difficoltà ad addormentarsi a causa della tensione e dello stress accumulato, o svegliarsi nel mezzo della notte con difficoltà a riaddormentarsi a causa dello stress e della tensione.

La lavanda è uno degli oli più conosciuti per lenire e calmare la mente e il sistema nervoso. Funziona eccezionalmente bene per rilassare la tensione nel sistema nervoso, così come aprire il petto e sbloccare il diaframma per rilasciare lo stress. Aiuta anche a ispirare un movimento fluido e facile dell’energia emotiva, che è buono per lasciare andare lo stress e la tensione della giornata. La lavanda aiuta a calmare gli impegni, rilasciando il bisogno di produttività costante quando è ora di dormire. Può anche lenire la tensione fisica dovuta allo stress, dai muscoli tesi ai crampi e agli spasmi.

Neroli

Usato per: difficoltà ad addormentarsi con sensazioni di essere emotivamente sopraffatti; isteria, o mania, accompagnata da dolore al petto o palpitazioni cardiache; sonno disturbato da incubi.

Neroli è un buon olio essenziale per gli stati emotivi più estremi che impediscono il sonno. Aiuta ad eliminare l’eccessiva eccitazione e i sentimenti di isteria, calma gli incubi e i sogni intensi, e rilassa la tensione fisica che accompagna le emozioni intense, come il dolore al petto e le palpitazioni cardiache. È un buon olio per i postumi immediati di esperienze intense o traumatiche, come gli incidenti d’auto. Quando è difficile dormire a causa di una sensazione di eccessiva eccitazione, il neroli può aiutare.

Arancia

Usata per: sonno disturbato da ansia, stress, iperattività e tensione nervosa, specialmente se accompagnato da palpitazioni cardiache o aritmie.

L’arancio è diventato un olio essenziale estremamente usato, anche se non sempre per l’aromaterapia, in quanto viene spesso aggiunto ai prodotti di pulizia naturali per le sue proprietà sgrassanti. Nel corpo, può anche aiutare a tagliare il “grasso” che si è accumulato. È buono per l’eccesso di energia nel cuore che porta ad aritmie e palpitazioni, eccitazione eccessiva, iperattività, mania, tensione e ansia. L’arancia è anche rilassante per il sistema nervoso e può eliminare la confusione mentale accompagnata da stress e ansia.

Camomilla

Usata per: difficoltà ad addormentarsi e a rimanere addormentati a causa della sensazione di vulnerabilità e paura.

Oltre alla sua popolarità come tè, la camomilla è disponibile anche come olio essenziale, anche se viene utilizzata per motivi leggermente diversi. La camomilla è principalmente per il nervosismo e l’agitazione derivanti dalla paura e dalla sensazione di vulnerabilità. Quando ci si sente insicuri e vulnerabili, e specialmente se questo porta a tremare, la camomilla può essere molto utile. È buona anche per la paura di essere notati dagli altri, o per la paura di attenzioni indesiderate.

Rosa

Usata per: difficoltà a dormire a causa di stress, tensione e ansia, in particolare a causa di problemi di relazione.

La rosa è stata a lungo associata alle emozioni e al cuore, ed è nota per aiutare con lo stress, la tensione, la depressione e l’ansia. Con la sua speciale attenzione al cuore, la rosa è anche un bene per la paura e l’ansia nei rapporti. Degli oli qui elencati, è il più appropriato per l’insonnia derivante da difficoltà di relazione, come stare svegli con pensieri incentrati su una relazione, o sulla sua mancanza. È anche molto efficace per dissipare lo stress e la tensione che si è accumulata per qualsiasi motivo.

Vetiver

Usato per: sonno agitato e spasmi muscolari derivanti da riserve di energia esaurite; svegliarsi nel mezzo della notte con crampi muscolari; sogni vividi o intensi che disturbano il sonno.

Il vetiver è un altro olio essenziale che è calmante per un sistema nervoso teso. Rilassa la tensione fisica e mentale, calmando l’irrequietezza e gli spasmi muscolari. È particolarmente buono quando l’irrequietezza deriva da riserve di energia ridotte che si sono esaurite a causa del troppo lavoro e della paura profonda. Il vetiver conforta questa paura e fornisce il nutrimento necessario per rilassarsi ed esprimere questi sentimenti profondi. A livello fisico, può rafforzare i tendini e i legamenti ipermobili, così come rilassare la tensione creata dal corpo per compensare questa debolezza.