Migliori zuppe della cucina cinese

Le zuppe sono una colonna portante della cucina cinese. In questo breve approfondimento cercheremo di illustrare alcune delle migliori, che puoi liberamente ricreare a casa tua seguendo le successive istruzioni. Conosciamole un po’ meglio!

Zuppa di gocce d’uovo

La zuppa di gocce d’uovo è una delle preferite nella lista delle zuppe cinesi. Questo piatto usa tutti ingredienti naturali e freschi che rendono il piatto rinfrescante.

Tempo di cottura: 10 minuti

Elenco degli ingredienti:

– Amido di mais (2 cucchiai)

– Acqua (3 cucchiai)

– Brodo di pollo

– Acqua (1 tazza)

– Pomodoro (½, a dadini)

– Pepe bianco (¼ cucchiaino)

– Sale (¼ cucchiaino)

– Uova (2, sbattute leggermente)

Istruzioni:

Mescolare l’amido di mais con 3 cucchiai di acqua e mettere da parte fino al momento del bisogno. Scaldare il brodo e 1 tazza di acqua poi aggiungere sale, pepe e pomodoro. Aggiungere un po’ di amido di mais per addensare; mescolare e togliere dal fuoco. Far roteare le uova nella zuppa poi mescolare subito con le bacchette. Coprire per 2 minuti. Quando le uova sono pronte, servire e gustare.

Zuppa di wonton

Non si può pensare alla cucina cinese e non pensare alla zuppa di wonton. È sicuramente la zuppa più popolare quando si pensa alla zuppa cinese.

Tempo di cottura: 1 ora. 15 minuti

Elenco degli ingredienti:

– Gamberi -jumbo

– Scalogno tritato)

– Wonton wrappers (15)

– Acqua (1 tazza)

Condimento:

– Olio di sesamo (¼ cucchiaino)

– Brodo di pollo in polvere (½ cucchiaino)

– Salsa di pesce (¼ cucchiaino)

– Pizzico di sale (¼ cucchiaino)

– Pepe bianco (¼ cucchiaino)

– Amido di mais (½ cucchiaino)

Zuppa:

– Brodo di pollo a basso contenuto di sodio (3 tazze)

– Sale (¼ cucchiaino)

– Pepe bianco (¼ cucchiaino)

– Olio di sesamo (¼ cucchiaino)

Istruzioni:

Pulire i gamberi lavandoli e asciugandoli con degli asciugamani, poi tagliarli in tre pezzi. Mettere metà degli scalogni ai gamberi insieme al condimento. Mettere da parte e marinare per circa un’ora.

Prendere un involucro di wonton e mettere circa 3 pezzi di gamberi al centro. Tirare i bordi insieme e pizzicare per sigillare il centro del wonton. Assicurarsi che ogni wonton sia ben sigillato. Ripetere l’operazione fino a quando tutti i wonton sono pieni. Scaldare il brodo e aggiungere pepe bianco, sale e olio.

Usare un’altra pentola per far bollire dell’acqua e far cadere i wonton nella pentola. Mescolare per evitare che si attacchino; cuocere fino a quando i wonton galleggiano. Scolare i wonton cotti in un colino e metterli nel brodo. Servire caldo e gustare.

Zuppa di zenzero e vongole

Bere la zuppa è considerata una pratica salutare per i cinesi. Credono che agisca come un tonico. Si dice che questa zuppa promuova un sano appetito e faccia bene al fegato.

Tempo di cottura: 15 minuti

Elenco degli ingredienti:

– Acqua (1 ½ tazze)

– Zenzero fresco, tagliato a strisce

– Vongole

– Vino di riso cinese bianco (1 cucchiaio)

– Sale (¼ cucchiaino)

– Pepe bianco (¼ cucchiaino)

Istruzioni:

Far bollire l’acqua in una pentola grande e aggiungere le vongole e lo zenzero. Cuocere fino a quando le vongole si aprono e poi aggiungere il vino. Aggiungere pepe e sale e servire caldo.

Zuppa di gnocchi di maiale

I ravioli giocano un ruolo enorme nella cultura cinese. Questi ravioli sono gustosi e croccanti ad ogni morso. Gli involucri Siu Kow (gnocchi d’acqua) sarebbero i migliori per questo piatto, ma se non sono disponibili, i wonton andranno bene.

Elenco degli ingredienti:

– Wonton/ involucri Siu Kow (20)

– Acqua (4 tazze)

– Riempimento di scalogno:

– Fungo – orecchio di legno (1)

– Carne di maiale macinata

– Gamberetti

– Castagne d’acqua (2, pelate e tritate)

– Cipolla verde (1 cucchiaio, tritato)

Condimento

– Olio di sesamo (½ cucchiaio)

– Olio (1 cucchiaio e mezzo)

– Vino Shaoxing (1 cucchiaio)

– Sale (½ cucchiaino)

– Salsa di pesce (½ cucchiaino)

– Pepe bianco (¼ cucchiaino)

– Brodo di pollo in polvere (3/4 cucchiaino)

Zuppa

– Brodo di pollo (1 ¾ tazze)

– Acqua (1 tazza)

– Sale (¼ cucchiaino)

– Cipolla verde (per guarnire)

– Pepe bianco (¼ cucchiaino)

Istruzioni:

Immergere i funghi in acqua tiepida per 15 minuti. Unire tutti i condimenti e gli ingredienti per il ripieno ai funghi.

Mescolare e raffreddare per mezz’ora. Prendere un involucro, stenderlo e riempirlo con 1 cucchiaio di ripieno refrigerato. Bagnare il bordo dell’involucro, piegare e premere per sigillare. Assicurarsi che sia ben sigillato. Ripetere fino a quando gli involucri sono finiti.

Metti da parte i ravioli e usa un panno bagnato per coprirli, mantenendoli umidi. Far bollire una pentola d’acqua e cuocere gli gnocchi fino a quando non galleggiano, mescolare per evitare che si attacchino.

Togliere gli gnocchi dalla pentola, coprire per mantenerli umidi. Usare un’altra pentola per scaldare il brodo di pollo e l’acqua. Aggiungere pepe e sale. Mettere gli gnocchi in una ciotola, aggiungere la zuppa e cospargere con lo scalogno. Servire caldo.