Labbra e bocca: come usarle nella comunicazione non verbale

La bocca e le labbra possono darci molte informazioni nella comunicazione non verbale. Sono infatti un buon indicatore del grado di rilassamento e comfort che qualcuno sta provando. Chi ha un occhio attento noterà una differenza nella forma del labbro inferiore e possiamo usare questo principio quando analizziamo il comportamento non verbale di qualcuno.

Pensate a quando in natura un animale si infastidisce. Inizia a ringhiare e le labbra diventano molto più sottili e vengono tirate indietro. Anche la lingua può aiutare. Potreste aver sentito la frase “a labbra serrate” e… vedrete infatti spesso le persone far sparire le labbra e premerle vicine, come se stessero sopprimendo qualsiasi cosa che potrebbe essere detta. Questo potrebbe essere preso letteralmente come un segnale che non siete entusiasti di qualcosa che qualcuno sta dicendo e con cui non siete d’accordo. Maggiore è l’emozione, maggiore sarà questo effetto.

Quando gli esseri umani diventano nervosi, il labbro inferiore diventa molto più piccolo quando viene tirato nella bocca: potreste infatti aver sentito l’espressione “ho dovuto davvero mordermi la lingua”. A volte vediamo un morso del labbro inferiore che è indicativo di nervosismo o di una mancanza di fiducia. Può anche indicare disagio. Coloro che sono acuti possono notare che le labbra sono di un colore più chiaro del normale. Al contrario, quando le persone sono rilassate, le labbra diventano più scure perché il sistema nervoso simpatico diventa più soppresso e l’equilibrio si sposta verso il sistema nervoso parasimpatico. Gli ipnotisti cercheranno questo come un segno che l’ipnosi sta progredendo.

Labbra increspate

Quando arricciamo le labbra significa che siamo in disaccordo con qualcuno o che stiamo considerando un’alternativa.

Leccarsi le labbra

Alcune persone si leccano le labbra e lo fanno perché magari pensano al cibo delizioso. Ma è anche indicativo di qualcuno che sta valutando le sue opzioni. In un contesto di attrazione, è anche usato dalle donne come un segno a qualcuno che trovano attraente.

Mostrare la lingua

La lingua non è qualcosa che tendiamo a vedere molto quando le persone comunicano. Tuttavia, ci sono alcune manifestazioni di cui possiamo diventare consapevoli.

Lingua sporgente

La lingua sporgente può avere diversi significati culturali. Può variare da un saluto alla maleducazione. Ad ogni modo, in genere la lingua sporgente si verifica quando qualcuno sente di averla fatta franca con qualcosa, di essere stato sorpreso a fare qualcosa o di aver fatto un guaio. Questa particolare azione può essere breve ma può variare nella sua intensità.

Il sorriso

Sorridere è un gesto incredibilmente potente e… questo ha fatto sì che molte persone imparino un sorriso falso. Se vi è mai capitato di incontrare qualcuno e mentre sorrideva, sembrava che non fosse contento di incontrarvi, probabilmente stava “indossando” un sorriso falso. Il sorriso deve invece essere genuino: vediamo allora la differenza tra un sorriso vero e un sorriso falso!

Sorriso genuino

I ricercatori hanno scoperto che gli esseri umani hanno un sorriso falso e uno vero. Un sorriso vero o “sorriso duchenne” appare principalmente grazie all’azione di due muscoli. Quando questi due muscoli lavorano insieme, gli angoli della bocca sono tirati su e si verifica un arricciamento intorno ai bordi esterni degli occhi, causando le zampe di gallina. Questi muscoli sono lo zigomaticus major, che si estende dall’angolo della bocca allo zigomo, e l’orbicularis oculi, che circonda l’occhio.

È importante assicurarsi che il proprio sorriso sia genuino ed evitare un falso sorriso commerciale e fare pratica se necessario.

Individuare un sorriso falso

Un sorriso falso può essere definito come un sorriso di sola bocca. Con un sorriso vero, vediamo l’increspatura degli occhi, il sollevamento e la simmetria. Questo significa increspatura della pelle ai lati degli occhi, un sollevamento dei lati della bocca e un sorriso simmetrico.

La ricerca mostra che le donne sorridono più degli uomini. Le donne sorridono per una grande varietà di ragioni e sorridono regolarmente per compiacere gli uomini e per nessun’altra ragione oltre all’abitudine.

Questo può far apparire una donna subordinata o debole in un incontro con uomini non sorridenti. E questo è qualcosa di cui le donne dovrebbero essere consapevoli: una generalizzazione talmente forte che molti di voi potrebbero aver incontrato donne severe che non sorridono molto. Le lezioni per le donne sono dunque quelle di sorridere meno quando si ha a che fare con uomini dominanti negli affari o di riflettere il grado in cui gli uomini sorridono. Se gli uomini vogliono essere più persuasivi con le donne, dovrebbero considerare di sorridere di più in tutte le situazioni.

Le persone subordinate sorridono di più in presenza di persone dominanti sia in situazioni amichevoli che non amichevoli, secondo una ricerca di Marvin Hecht e Marianne La France della Boston University.