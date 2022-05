La paura del fallimento

Alcune persone sono così spaventate dal pensiero di fallire in qualcosa che o evitano completamente o vanno avanti con le attività sperimentando completa infelicità, dubbio e bassa fiducia. Di contro, chi desidera diventare una persona mentalmente forte, deve abbracciare l’idea di un possibile fallimento. Fallire in qualcosa ti permette di imparare. Molte delle persone di maggior successo sulla terra hanno fallito molte volte prima di ottenere le cose giuste.

Come la paura indebolisce i processi mentali

Il modo in cui pensi, elabori le informazioni e ti relazioni con gli altri può essere drasticamente cambiato se permetti alla paura di trattenerti. Indebolisce l’approccio alle attività e ti aiuta a formare una scarsa visione delle tue capacità. Ci si può mettere nella categoria dei perdenti senza nemmeno finire un progetto. È quasi una profezia che si autoavvera. Cercare di uscire da anni di vita con la paura di provare a mettere in atto i propri sforzi può essere disordinato. Può sembrare in qualche modo assuefacente consegnarsi alla sconfitta prima che la gara inizi.

Le radici del dubbio su se stessi

La paura sperimentata da coloro che soffrono di dubbi su se stessi non è la stessa di qualcuno che sta scappando da una situazione pericolosa. È una paura interna che le persone scoprano che il loro lavoro è difettoso, che non hanno talento, che la loro intelligenza è discutibile, o qualsiasi numero di lacerazioni personali. La paura vi lascerà congelati e incapaci di partecipare in qualsiasi modo comodamente. Può limitare gravemente il vostro divertimento e il vostro potenziale nella vita. Gli effetti a lungo termine del dubbio su se stessi possono fornire problemi per tutta la vita, anche quando si riconosce la battaglia all’inizio dell’età adulta. Il modo migliore per diventare mentalmente più forti è quello di costringere se stessi a buttarsi e mettersi in gioco.

I legami della paura con l’ansia

Sembra che la paura sia strettamente legata all’ansia, ma la verità è che l’ansia si basa sulla paura. I disturbi d’ansia derivano da un errore della risposta di lotta o fuga del sistema nervoso. Possono essere incredibilmente debilitanti e questo è un altro motivo per cui è necessario lavorare verso la propria solidità mentale.

Le ragioni per cui l’ansia colpisce sono diverse come ogni individuo che sperimenta il problema. L’ansia estrema può rendere quasi impossibile per coloro che hanno a che fare con problemi di dubbio e autostima fare le cose che sono necessarie per recuperare e vedere se stessi in modo sano. Può diventare difficile per coloro che sperimentano alti livelli di ansia funzionare al lavoro e a casa. L’ansia sembra la brutta ciliegina sulla torta per qualcuno che ha già a che fare con le difficoltà della bassa autostima e del dubbio che qualsiasi cosa faccia sia accettabile a qualsiasi livello. Abbassare alti livelli di ansia può richiedere tempo e perseveranza. Vivere in uno stato di ansia, anche se è miserabile, può diventare uno stato atteso da sperimentare su base giornaliera. È necessaria una vera spinta al cambiamento. Il più grande aiuto è quello di voler diventare più forte mentalmente che mai.

Paura di fallire e trattenersi

La paura può nascere anche dal timore di fallire in qualcosa, o qualsiasi cosa nella vita. La società ha dato i riflettori ai “vincitori” per così tanto tempo che qualsiasi cosa inferiore al primo posto è considerata un fallimento. Essere in ambienti altamente competitivi può risultare scoraggiante per chiunque abbia un qualsiasi livello di paura di poter competere e perdere. Molti scelgono di rimanere fuori dalla mischia e non entrare mai in modalità competizione. Scegliere di rimanere non competitivi va bene se non vi interessano i risultati. Tuttavia, non è accettabile se si vuole diventare mentalmente forti.