Come funziona un disco rigido?

Il disco rigido, noto anche come hard disk (HDD), è parte integrante dei computer moderni. Il suo scopo è quello di fornire una memoria interna che consenta al computer di eseguire i programmi e i file necessari, come il sistema operativo.

I componenti dell’HDD cooperano per cercare, leggere e scrivere i dati sia sui documenti di sistema che su quelli dell’utente. Purtroppo, a causa della sua struttura delicata, può essere facilmente danneggiato o subire la corruzione o la perdita di dati; riparare o sostituire un disco rigido può essere costoso. Per evitare danni, è meglio tenere il dispositivo lontano da rischi ambientali come polvere e manipolazioni brusche.

Unità interne

I dischi rigidi sono di due tipi: interni ed esterni. I dischi rigidi interni sono l’area di archiviazione principale di un computer, dove di solito risiedono il sistema operativo e i programmi installati dagli utenti; spesso sono riconosciuti come unità C. Questa partizione primaria è spesso progettata per essere in grado di memorizzare decine o centinaia di gigabyte di dati, sufficienti per archiviare i documenti, le applicazioni o i media di un utente medio durante la sua vita. Quando si collegano a un computer, utilizzano le tecnologie Parallel Advanced Technology (PATA), Serial ATA (SATA) o Small Computer System Interface (SCSI).

Unità esterne

Le unità esterne sono spesso utilizzate per il backup di documenti e programmi, l’archiviazione di file, la memorizzazione di dati di grandi dimensioni a cui non si accede regolarmente e per altri scopi diversi. In genere non sono inclusi il sistema operativo del computer o i programmi essenziali. Queste unità sono generalmente collegate a un computer tramite USB o FireWire, ma sono disponibili anche modelli wireless. Inoltre, possono essere trasportate facilmente da un dispositivo all’altro, guadagnandosi così il nome di “unità portatili”.

I componenti all’interno

I moderni dischi rigidi hanno diversi piatti impilati l’uno sull’altro, come i sandwich. Tra un piatto e l’altro c’è un piccolo spazio per consentire alle testine di passarvi sopra. Ogni testina ha il suo braccio, ma ha i suoi rami, come i rebbi di una forchetta capovolta.

I piatti di un computer iniziano a girare immediatamente all’accensione. I dischi rigidi dei desktop ruotano in genere a 7.200 rotazioni al minuto (RPM), mentre quelli dei portatili a 5.400 RPM, anche se non è raro che i dischi di fascia alta girino a 10.000 o addirittura 15.000 RPM. È possibile sentire un ronzio costante di rotazione quando la ventola dell’unità non è in funzione.

Anche se non vi è alcun recupero di dati o scrittura di memoria, i piatti continuano a girare. Per ben 50 volte in un solo secondo, il braccio attraversa la superficie quando viene eseguito un programma o aperto, salvato o cancellato un file. Non tocca mai i piatti, ma li sfiora appena, sostenuto da un cuscino d’aria in movimento prodotto dai dischi in rotazione.

Unità basate sulla tecnologia a stato solido

I piatti sono la tecnologia principale che sta alla base della maggior parte delle unità disco attualmente in commercio, tuttavia è disponibile un numero crescente di unità allo stato solido (SSD). Le unità SSD si distinguono per l’assenza di parti in movimento; i dati vengono invece memorizzati direttamente su speciali chip per computer. Ciò offre velocità di lettura e scrittura notevolmente superiori, oltre a una maggiore resistenza ai danni fisici, anche se a un costo maggiore. Inoltre, poiché non è coinvolto alcun motore, questo tipo di unità può vantare un’aspettativa di vita più lunga. Purtroppo, un eventuale guasto potrebbe verificarsi senza preavviso e potrebbe cancellare tutti i dati.

Unità con tecnologia ibrida

Le unità ibride presentano sia un disco rigido standard che un’unità SSD. Non girano costantemente, ma si attivano solo quando necessario. I dati utilizzati di frequente vengono conservati sull’unità SSD, mentre i dati extra vengono reindirizzati ai piatti. Questa configurazione può offrire tempi di avvio e prestazioni del computer più rapidi a un costo inferiore rispetto all’utilizzo esclusivo di un’unità SSD, ma i programmi che richiedono molta memoria potrebbero non trarre vantaggio, in quanto continuano a fare affidamento sull’unità normale.

Problemi comuni

Le prestazioni di un disco rigido possono essere compromesse in vari modi. È possibile che si verifichi un “head crash” se i piatti e le testine si muovono troppo velocemente e vengono a contatto, graffiando le superfici magnetiche. Le particelle di polvere possono far sobbalzare il braccio del disco durante il lavoro, mentre i mandrini possono incepparsi. Anche quando è spento, un urto o una caduta accidentale possono causare danni elettromagnetici.

Sostituzione e riparazione

Le riparazioni standard dei dischi rigidi possono essere costose e possono persino superare il costo dei computer nuovi di fascia bassa. Di solito è meglio rivolgersi a un professionista per eseguire questo lavoro; aprire il disco a casa di solito lo rovina e invalida la garanzia. A causa delle delicate proprietà magnetiche del disco e dell’elevato rischio di danneggiare altri componenti elettronici all’interno del computer, molti esperti di computer raccomandano anche ai principianti di non tentare di sostituire un disco rotto a casa.