Riscaldamento globale: significato e conseguenze

Il riscaldamento globale è un fenomeno caratterizzato da un aumento della temperatura della superficie terrestre. È ampiamente accettato dalla comunità scientifica, ma le opinioni variano per quanto riguarda le cause e i potenziali danni.

Per esempio, molti ritengono che le emissioni di anidride carbonica (CO2) causate dall’uomo siano in gran parte responsabili, mentre altri pensano che faccia parte del normale ciclo del pianeta e che quest’ultimo si correggerà da solo.

Le discussioni su questo tema sono molto comuni in molte aree del mondo, sia negli ambienti politici che tra i ricercatori: la stessa ricerca sul riscaldamento globale è in corso per capire meglio le sue implicazioni e come possiamo controllare o ridurre il suo verificarsi.

Cos’è il riscaldamento globale

Nella sua accezione più elementare, il riscaldamento globale è esattamente quello che sembra: il globo si sta riscaldando. In generale, gli scienziati hanno riscontrato che il cambiamento è stato relativamente sottile; la temperatura centrale della superficie terrestre e dell’atmosfera circostante è cambiata in genere solo di frazioni di grado ogni anno. Ciononostante, anno dopo anno, questo aumento si traduce in una temperatura significativamente più calda oggi rispetto a 100 o 200 anni fa.

L’idea del riscaldamento globale può non sembrare troppo allarmante, ma sono le conseguenze dello sbalzo di temperatura a destare preoccupazione. Il riscaldamento degli oceani può avere un impatto negativo sulla biodiversità e sugli habitat della vita marina, mentre lo scioglimento delle calotte glaciali può portare all’inondazione delle città costiere e all’eventuale saturazione del suolo. Inoltre, l’innalzamento del livello del mare potrebbe addirittura sconvolgere i modelli climatici globali.

Effetti del riscaldamento globale

Questo fenomeno, definito “effetto serra”, si verifica quando i gas che compongono l’atmosfera intrappolano il calore che passa dal Sole. In questo modo la superficie terrestre rimane più calda che in loro assenza. Ma quando i composti prodotti dall’uomo vengono rilasciati nell’atmosfera, aumentano questo effetto – potenziando il “muro di serra” e causando un ulteriore aumento delle temperature; questo fenomeno viene definito “riscaldamento da serra”.

Mentre la comunità scientifica accetta generalmente il riscaldamento globale come un concetto provato, il riscaldamento a effetto serra è più controverso. Sebbene sia ampiamente riconosciuto che i composti prodotti dall’uomo, come l’anidride carbonica, il metano, i clorofluorocarburi (CFC) e altri, vengono rilasciati nell’atmosfera, alcuni sostengono che non sia chiaro in che modo ciò contribuisca al cambiamento climatico.

Implicazioni per l’ozono

Il riscaldamento globale e il riscaldamento a effetto serra sono associati all’ozono, un gas naturale presente nella bassa atmosfera che intrappola il calore. Con l’aumento dell’ozono, aumenta il calore intrappolato, il che, secondo la maggior parte degli studiosi, aumenta l’effetto serra, che è uno dei componenti dello smog. La combustione di combustibili fossili crea ancora più ozono.

Oltre a schermare la Terra dalle dannose radiazioni ultraviolette (UV), l’ozono agisce anche nell’alta atmosfera. La maggior parte delle ricerche suggerisce che i CFC, gli stessi composti che agiscono come gas serra nell’atmosfera inferiore, distruggono l’ozono. Le temperature fredde, la circolazione atmosferica e altri fattori possono combinarsi per creare buchi nello strato superiore di ozono in Antartide.

Prospettive future

Se il riscaldamento globale abbia conseguenze immediate o a lungo termine rimane in gran parte sconosciuto. Molti modelli, basati sull’attività del passato, sono abbastanza convincenti e molti dei cambiamenti che vediamo oggi, tra cui modelli meteorologici estremi, erosione delle coste e scioglimento delle calotte glaciali, sono altrettanto convincenti. È stato difficile prevedere cosa ci riserverà il futuro al di là di speculazioni generiche e ampie, poiché gran parte della natura è imprevedibile.