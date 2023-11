Vendita auto tramite Amazon: dal 2024 diventa realtà

Amazon l’anno prossimo consentirà ai concessionari di vendere automobili attraverso il suo sito, a partire dalla casa automobilistica sudcoreana Hyundai.

Nel corso degli anni, l’azienda si è fatta lentamente strada nel settore dell’acquisto di automobili, lanciando showroom digitali sul suo sito per consentire agli acquirenti di ricercare e confrontare i veicoli, ma non di acquistarli direttamente tramite Amazon. I consumatori possono anche acquistare prodotti per auto, come i pezzi di ricambio, attraverso il suo sito.

A partire dal 2024, Amazon consentirà agli acquirenti di acquistare un’auto nuova online, per poi ritirarla o farsela consegnare dal concessionario locale. I consumatori potranno cercare i veicoli disponibili nella loro zona, fare una selezione e poi effettuare il check-out su Amazon utilizzando il metodo di pagamento e di finanziamento preferito. L’azienda ha dichiarato che la nuova funzione “creerà un altro modo per i concessionari di far conoscere la propria offerta e offrire convenienza ai propri clienti“.

Andy Jassy, CEO di Amazon, ha dichiarato che la partnership con Hyundai cambierà “la facilità con cui i clienti possono acquistare veicoli online“. Come parte dell’accordo, Hyundai includerà anche l’assistente vocale Alexa di Amazon nelle sue auto a partire dal 2025.

Con questa mossa, gli acquirenti potranno comprare auto su Amazon, ma il concessionario rimane il venditore finale. Le case automobilistiche tradizionali, come Hyundai, hanno rapporti complessi con i concessionari, sostenuti, in molti Stati, da leggi che rendono difficile o illegale bypassare i concessionari in franchising e vendere nuovi veicoli direttamente ai consumatori.

Tesla e altre start-up di veicoli elettrici come Rivian hanno sviluppato soluzioni in molti Stati per vendere i veicoli direttamente online ai consumatori. Tra questi, l’avvio della vendita in Stati che non vietano questa pratica o l’avvio di azioni legali per contrastare tali leggi, come hanno fatto in Michigan.

Le leggi in materia di vendita di veicoli usati sono meno severe, il che rende più facile per aziende come Carvana e altre vendere auto e camion usati online direttamente ai consumatori.