Boeing, reputazione in picchiata per la compagnia

La reputazione di Boeing continua a peggiorare dopo aver subito un duro colpo per le conseguenze del 737 Max 9. A rivelarlo è un sondaggio condotto da Morning Consult, secondo cui la fiducia netta è scesa di 12 punti percentuali tra gli adulti statunitensi da dicembre 2023 a gennaio 2024: la fiducia netta rappresenta la quota di persone che dicono di fidarsi di un marchio meno quelle che dicono di non fidarsi.

La fiducia netta è diminuita anche tra i frequent flyer e, in misura minore, tra i viaggiatori d’affari, secondo il rapporto, che ha intervistato quasi 170.000 persone, secondo Joanna Piacenza, responsabile dell’intelligence di settore di Morning Consult.

Ricordiamo come il calo di fiducia arriva a seguito della rottura del tappo di una porta di un Boeing 737 Max 9 operato da Alaska Airlines il 5 gennaio scorso. Secondo il rapporto di Morning Consult, “non stiamo assistendo allo stesso impatto negativo per Alaska Airlines o per United Airlines, che ha annunciato che il suo equipaggio ha trovato bulloni allentati sui suoi 737 Max 9 durante le ispezioni”.

In una dichiarazione rilasciata il 23 gennaio, l’amministratore delegato di Commercial Airplanes, Stanley Deal, ha affermato: “Abbiamo deluso i clienti delle nostre compagnie aeree e siamo profondamente dispiaciuti per i notevoli disagi subiti da loro, dai loro dipendenti e dai loro passeggeri. Stiamo mettendo in atto un piano completo per riportare in servizio questi aerei in condizioni di sicurezza e per migliorare le nostre prestazioni in termini di qualità e consegna”.

La reputazione di Boeing ha vissuto momenti peggiori: la fiducia netta degli adulti statunitensi è scesa sotto il 6% dopo l’incidente di due Max 8 nel giro di cinque mesi – il volo Lion Air 610 nell’ottobre 2018 e il volo Ethiopian Airlines 302 nel marzo 2019. Dal 2020, la fiducia netta in Boeing è aumentata lentamente, ma costantemente, con i livelli di fiducia degli investitori di alto livello in testa, secondo Morning Consult.

In genere, gli americani mostrano una maggiore fiducia netta nel marchio Boeing, di proprietà dell’azienda, rispetto all’Airbus, il suo principale concorrente con sede in Europa. Ma per la seconda volta in cinque anni, questo mese gli intervistati statunitensi hanno mostrato maggiore fiducia in Airbus, secondo il rapporto.

Secondo Piacenza, peraltro, le conseguenze non sono ancora finite. “Aspettiamoci che le metriche di fiducia netta di Boeing scendano ancora un po’, soprattutto perché il nome del marchio rimane nei titoli dei giornali, ma non nella misura che abbiamo visto a marzo 2019“, ha detto. “Il grande calo di fiducia di Boeing a marzo 2019 si è verificato dopo due incidenti mortali… mentre l’incidente dell’Alaska Airlines 1282 è stato orribile, non ha provocato vittime”.

Dopo aver messo a terra circa 170 Max 9, la Federal Aviation Administration ha annunciato mercoledì che gli aerei che superano le ispezioni possono tornare a volare. Da allora, Alaska Airlines, United Airlines e Copa Airlines hanno ricominciato a far volare gli aerei.

Secondo il sito web Simple Flying, 11 compagnie aeree operano attualmente con Boeing 737 Max 9: Aeromexico, Air Tanzania, Alaska Airlines, Copa Airlines, Corendon Dutch Airlines, Flydubai, Icelandair, Lion Air, SCAT Airlines, Turkish Airlines e United Airlines.