La Thailandia offre pacchetti di quarantena di lusso

La Thailandia sta permettendo a cinque hotel di Bangkok di offrire pacchetti di isolamento di lusso come alternativa alla quarantena di 14 giorni finanziata dal governo per i viaggiatori di ritorno.

Ai voli passeggeri internazionali è infatti stato vietato l’ingresso in Thailandia fino alla fine di giugno, ma il governo ha noleggiato dei voli per rimpatriare i cittadini che sono rimasti bloccati all’estero a causa della crisi del coronavirus.

Chiunque rientri nel Paese è tenuto a trascorrere 14 giorni in strutture di quarantena progettate dallo Stato, la maggior parte delle quali sono hotel, con i media locali che riferiscono che circa 80.000 persone sono state messe in quarantena fino ad oggi. Ora, il governo thailandese ha approvato cinque hotel nella capitale per fornire pacchetti per chiunque voglia autofinanziare un periodo di isolamento più elevato.

Con un range che va dai 32.000 baht thailandesi (1.016 dollari) ai 60.000 baht (1.904 dollari) per un soggiorno di due settimane, i resort offrono vantaggi come consulti medici e pasti ai cittadini thailandesi e ai lavoratori espatriati che tornano nel regno da oltreoceano. Al momento non è chiaro se l’offerta sarà estesa ai turisti regolari quando, e se, i voli passeggeri internazionali riprenderanno.

Per quanto concerne ad esempio il pacchetto di 14 giorni “Health Watch” offerto dal Mövenpick BDMS Wellness Resort, il costo è di 50.000 baht e offre un alloggio di lusso in una “Wellness Suite” a uso singolo. Oltre a tre pasti al giorno, gli ospiti riceveranno un primo consulto con un medico, un monitoraggio quotidiano della salute sotto la supervisione di un’infermiera, “integratori per il miglioramento del sistema immunitario” e un test Covid-19 alla fine del loro soggiorno. Il pacchetto era inizialmente disponibile solo fino al 30 giugno, ma è stato prorogato fino al 31 luglio.

C’è poi il Qiu Hotel di Bangkok, che offre il pacchetto più adatto al portafoglio a 32.000 baht a persona, che copre un soggiorno di 16 giorni e 15 notti che include tre pasti giornalieri e un viaggio da e per l’aeroporto. Il pacchetto Qiu comprende anche due test Covid-19 e l’accesso 24 ore su 24 ai servizi di ambulanza, visite in ospedale e video consulenze con i medici locali.

Abbiamo poi l’offerta del Residence Idle, che propone una quarantena di due settimane nel residence, che varia da 50.000 baht per una camera superiore a 60.000 baht per una junior suite. L’hotel si è avvalso di infermieri della catena sanitaria privata Samitivej Hospital per fornire assistenza 24 ore su 24 agli ospiti in quarantena e offre anche un “ospedale virtuale” per metterli in contatto con gli operatori sanitari senza doversi recare in una clinica.

C’è quindi il Grand Richmond, che offre un pacchetto di quarantena di 15 notti per 55.000 baht a persona, con infermiere del vicino Ospedale di Vibhavadi in standby 24 ore su 24 per gli ospiti. Gli ospiti saranno sistemati in camere executive deluxe al 29°-34° piano dell’hotel e riceveranno tre pasti al giorno e un minibar gratuito il giorno del loro arrivo.

Infine, la quarantena al Royal Benja ha un prezzo di 45.000 baht a persona per un soggiorno di due settimane. Il pacchetto dell’hotel include tre pasti al giorno, servizio in camera scontato e una navetta dall’aeroporto. Le infermiere saranno a disposizione per assistere gli ospiti in quarantena presso l’hotel, e il pacchetto comprende anche due test Covid-19, nonché un servizio di ambulanza e videochiamate con i medici locali.