L’importanza dell’acciaio stampato

Quando pensiamo all’acciaio siamo abituati a credere che si tratti di un materiale di natura “grezza”, destinato ad utilizzi per lo più industriali e legato a concetti come macchinari, utensili, supporti per esercizi commerciali e quant’ altro. Tuttavia questo è vero solo a metà. La realtà è che l’acciaio ha molti più usi di quanto pensiamo, ed è un materiale perfetto per essere lavorato anche con finiture di pregio. Quando apriamo a questo argomento, ci riferiamo per lo più al mondo dell’acciaio stampato. Tecnica utilizzata si nella grande filiera industriale ma anche nelle lavorazioni di precisione. Ad oggi, lo stampaggio è una delle tecniche più utilizzate e più duttili nel mondo dell’acciaio industriale, grazie ad aziende di comprovata esperienza come Toffoli spa, che ci accompagna in questo approfondimento. Vediamo alcuni dettagli

Perché lo stampaggio è così diffuso

Come detto, esistono molti modi per lavorare l’acciaio ma senza dubbio lo stampaggio è uno dei più utilizzati. Si tratta di una tecnica che prevede l’utilizzo di presse e che consente di ottenere un risultato ottimale sia in termini di qualità del prodotto che di resistenza. Non ultimo, il reale vantaggio si ottiene in termini di precisione. Ecco perché moltissimi componenti, per esempio in campo automobilistico, sono realizzati attraverso lo stampaggio dell’acciaio. Si tratta per lo più di cose “invisibili” all’occhio umano, come per esempio la parte interna degli sportelli delle macchine. In questo caso il supporto da realizzare non solo deve essere particolarmente resistente agli impatti e alle temperature, ma deve anche essere estremamente preciso poiché andrà a collegarsi con la struttura dell’automobile attraverso punti di aggancio molto precisi.

Stampaggio per lavori di precisione

Questo tipo di lavorazione non dobbiamo però pensare che sia dedicato soltanto a supporti di grandi dimensioni o di utilizzo meccanico esclusivo. Lo stampaggio è perfetto anche per lavori di precisione come la trasformazione di particolari in filo metallico, ossia tutti quei componenti che prevedono – per esempio – pannelli micro-forati. Sembra un dettaglio, ma questo tipo di supporto è presente praticamente ovunque: pensiamo ai filtri per i condizionatori di uso commerciale e privato. Una corretta pannellatura di filtraggio è alla base di una migliore qualità dell’aria, a beneficio quindi delle persone. Non solo, l’areazione è un concetto molto più ampio di così, ed è necessario non soltanto per gli esseri umani e gli ambienti nei quali vivono o lavorano. Basti pensare per esempio alle grandi macchine industriali che lavorano a temperature altissime, le quali incidono sul loro funzionamento. In questi casi avere sistemi di areazione adeguata consente alle macchine di lavorare meglio, di ottimizzare il ciclo produttivo e di ottenere performance migliori. Questo tema lambisce ovviamente anche quello della sicurezza dei lavoratori: sempre più fabbriche, pur disimpegnando l’uomo da alcune mansioni manuali, prevede l’interazione uomo-macchina e questo binomio va gestito con le dovute misure di sicurezza.

Quanti tipi di stampaggio esistono?

Questa tecnica si suddivide a sua volta in tre tipologie: stampaggio a caldo, a freddo o tranciatura. Ogni oggetto in acciaio che vedi, in base alle sue dimensioni, al volume e all’utilizzo cui è destinato, sarà realizzato con una di queste tre tecniche in funzione delle sue caratteristiche.