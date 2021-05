Come curare la propria salute orale

Al fine di tutelare la propria salute orale è fondamentale mantenere una costante igiene orale con l’uso dello spazzolino almeno tre volte al giorno, del filo interdentale e del collutorio, in modo da prevenire il formarsi della placca e l’accumulo dei batteri nel cavo orale. Accanto ad una adeguata igiene orale domiciliare è importante effettuare controlli periodici dal dentista per prevenire l’insorgenza di patologie. Molto spesso può capitare che durante un controllo il dentista possa rilevare la presenza di problematiche ai denti per le quali intervenire anche ricorrendo alla endodonzia multicanale, come nelle ipotesi in cui si dovesse riscontrare un danneggiamento della polpa dentale a seguito ad esempio di un trauma

Cos’è l’Endodonzia multicanale

L’endodonzia multicanale o terapia canalare è un particolare tipo di terapia che utilizza strumenti particolarmente complessi e si adopera nei casi in cui i denti subiscano una lesione dello smalto o della dentina che possono lasciarli scoperti. Più specificamente l’endodonzia viene utilizzata quando la polpa dentaria viene danneggiata a causa di una qualche patologia, comunemente questa tecnica è definita devitalizzazione. È fondamentale intervenire in questi casi poiché sussiste il rischio di causare la caduta del dente, evitabile grazie all’endodonzia. Tendenzialmente si ricorre all’endodonzia quando il danno alla polpa dentale è irreversibile a causa ad esempio di carie o gravi infiammazioni, infatti molto spesso sono proprio i batteri a causare un lento degradarsi del dente, a partire dallo smalto fino ad arrivare alla polpa. Con la devitalizzazione del dente si riesce in molti casi a salvare il dente, evitando che questo debba essere estratto o possa cadere.

Quali sono i sintomi legati all’infiammazione della polpa dentale

Nelle ipotesi di infiammazione della polpa dentale i sintomi possono essere piuttosto dolorosi e fastidiosi, si passa infatti da una forte sensibilità dentale, sia al caldo che al freddo, alle difficoltà di masticazione dovute ad un forte dolore del dente infiammato, fino al dolore, anche molto intenso, alla gengiva situata nella zona del dente interessato. Quando sopravvengono i sintomi, generalmente l’infiammazione si trova già in uno stadio avanzato, tanto da rendere difficile l’intervento per il dentista. Risulta fondamentale in questo senso effettuare controlli periodici in modo che il dentista possa valutare la sussistenza di tali infiammazioni, anche allo stato embrionale, e prevenire il sopraggiungere dei sintomi tipici delle problematiche legate alla polpa dentale. L’intervento preventivo, inoltre, garantisce maggiori possibilità di successo della cura.

Come funziona l’endodonzia multicanale

Ormai l’endodonzia multicanale può essere considerata come un intervento di routine che viene eseguito con facilità.

È importante che prima dell’intervento l’area venga anestetizzata poiché si andrà ad operare sui nervi vitali, quindi senza anestesia il paziente potrebbe provare eccessivo dolore.

L’intervento non appare complicato in quanto il dentista deve provvedere a rimuovere tutta la polpa dentale infiammata o infetta per poi richiudere il dente ormai devitalizzato. A seguito dell’intervento potrebbe capitare che il paziente senta dolore e che la parte risulti gonfia ed indolenzita.

L’intervento di endodonzia multicanale può risultare risolutivo ed eliminare qualsivoglia complicanza per i denti interessati, eliminando completamente i sintomi.