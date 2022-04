Chi usa le tecniche di psicologia oscura

La psicologia oscura è una particolare branca della disciplina che ha come obiettivo quello di manipolare le persone per ottenere i principali fini, spesso in modo subdolo. Purtroppo, le tecniche di psicologia oscura sono molto più diffuse di quello che si possa pensare, e sono molto più fruite del previsto. Ecco da chi.

Sociopatici

Una cosa sui sociopatici è che sono sempre affascinanti, intelligenti e persuasivi. Quello che non sapete è che la motivazione che c’è dietro è quella di ottenere ciò che vogliono. Sarete sorpresi di sapere che spesso non sono emotivi e non provano alcun rimorso. Questo spiega perché sono in grado di usare la psicologia oscura solo per ottenere ciò che vogliono, anche se questo significa formare relazioni superficiali.

Narcisisti

I narcisisti hanno un’idea gonfiata di autostima; quindi, prosperano nel farvi credere di essere superiori. Queste persone non eviteranno di usare la psicologia oscura e la persuasione solo per soddisfare il loro desiderio di essere adorati e venerati da tutti.

Politici

I politici impiegano la psicologia oscura per convincere l’elettorato a votare per loro e non per il loro avversario. Lo fanno facendovi credere che solo il loro punto di vista è giusto.

Leader

Proprio come i politici, molti leader hanno usato tattiche di psicologia nera per radunare i loro subordinati, i cittadini e persino i membri del team per fare ciò che vogliono.

Venditori

Anche se non tutti i venditori useranno la psicologia nera su di te, la maggior parte di loro lo fa. Questo è particolarmente vero tra i venditori che sono molto bravi a raggiungere e persino a superare gli obiettivi perché non ci pensano due volte prima di impiegare la persuasione o la manipolazione oscura.

Persone egoiste

Le persone che sono generalmente meschine e a cui piace mettere i loro bisogni al primo posto sono più propense ad usare la psicologia oscura per non farli riguardare in alcun modo. Non sono disposti a rinunciare ai loro benefici; quindi, preferirebbero che qualcun altro perdesse, ma non loro.