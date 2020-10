Quali informazioni controllare prima dell’acquisto di un immobile

L’acquisto di una casa è un passo molto importante, sia a livello finanziario che personale, perché è un impegno che dura molti anni ed è fondamentale conoscere tutte le informazioni utili per valutare l’acquisto di una casa.

E’ importante conoscere le informazioni su una casa già presente e abitata da un precedente proprietario come, ad esempio, quali lavori di ristrutturazione sono stati effettuati negli anni, se l’abitazione non è soggetta ad abuso edilizio e così via.

Prima di firmare il contratto preliminare è importante verificare che l’abitazione sia in regola e che abbia tutte le garanzie necessarie per un buon affare.

Cosa verificare quando si acquista un immobile

Per prima cosa, è fondamentale valutare l’affidabilità del venditore e conoscere tutte le informazioni necessarie per evitare eventuali truffe. Se il venditore è l’unico proprietario della casa, è possibile recarsi all’ufficio del territorio presso l’Agenzie delle Entrate e controllare i dati anagrafici del venditore, così da poter ottenere una visura dei beni immobili intestati a quest’ultimo.

Se non si è in possesso dei dati anagrafici, è possibile fornire le informazioni immobiliari come i dati catastali della casa, per ottenere il certificato che consente di conoscere tutte le informazioni su un determinato immobile.

E’ un diritto dell’acquirente richiedere, prima della firma del contratto preliminare, la copia dell’atto di acquisto della casa che può essere presentato come atto notarile, denuncia di successione o sentenza del giudice.

Anche il regime di comunione o separazione dei beni del venditore è importante. Se il venditore è sposato ed è in regime di comunione dei beni, è importante che il coniuge è consenziente alla vendita dell’immobile.

I documenti da controllare

Tutti i documenti urbanistici dell’immobile devono essere in regola. In particolare, è fondamentale verificare l’effettiva esistenza del permesso di costruzione, il catasto e la planimetria catastale aggiornata.

Tra i documenti fondamentali da verificare e analizzare troviamo la visura catastale, un documento che individua l’esatta ubicazione di un bene immobile situato in Italia e rilasciato dall’ufficio del territorio dell’Agenzia delle Entrate. La visura catastale contiene i dati anagrafici della ditta catastale, la quota assegnata dagli Uffici del Catasto, l’ubicazione dell’immobile e i dati catastali identificativa, oltre che la superficie o il numero di vani.

Un altro documento molto importante è l’atto di provenienza dell’immobile, in particolare questo documento serve a verificare che l’ultimo atto di provenienza non sia un atto di donazione e che non vi siano state donazioni negli ultimi 20 anni. In caso di donazione, la persona esclusa dall’atto potrebbe richiedere i diritti reali sull’immobile anche dopo l’acquisto.

In questi casi, è possibile chiedere l’aiuto di professionisti del settore per ottenere tutte le informazioni immobiliari importanti: un ingegnere o un architetto può offrire informazioni importanti riguardo la regolarità urbanistica e catastale, mentre un avvocato può verificare la presenza di ipoteche, pignoramento o cause trascritte sull’immobile.

Una figura professionale obbligatoria è il notaio, definito dallo Stato come pubblico ufficiale imparziale, che garantisce la stipula del contratto rispettando tutte le norme di legge.