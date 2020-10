Il mondo dei profumi: cosa significa eau de toilette

Tantissime persone ogni giorno utilizzano un profumo, nella maggior parte dei casi scelto con attenzione dalla enorme offerta oggi disponibile in commercio. Mettiamo moltissima cura nel selezionare la fragranza che più ci piace, o che ci evoca momenti speciali della nostra vita. Non facciamo la medesima attenzione però a ciò che c’è scritto sulle confezioni; le diciture, spesso in francese, sono tanto utilizzate che neppure ci facciamo più caso. Ma, all’atto pratico, chi sa cosa vuol dire eau de toilette? E cosa la differenzia dall’eau de parfum? Cerchiamo di scoprirlo

Una questione di valore

Forse non tutti sanno che il costo di un profumo è causato anche dall’utilizzo di sostanze pregiate. Si tratta degli oli essenziali che, miscelati, danno origine al tocco distintivo di ogni singola fragranza. Gli oli, mescolati ad acqua, alcool e qualche sostanza che consente di mantenere inalterato il profumo nel tempo, danno origine al prodotto finito, quello che troviamo nei classici flaconi. Più è elevata la percentuale di oli essenziali contenuti in un profumo e maggiore sarà il prezzo. A meno, ovviamente, di non trovare specifiche offerte, come avviene ad esempio per i tester profumi online. In questo caso si tratta di profumi con una percentuale di oli essenziali identica a quella disponibile nel prodotto da profumeria, che sono però in confezioni che le case profumiere inviano direttamente alle profumerie, da utilizzare come tester sugli espositori.

Parliamo dell’eau de toilette

La classica eau del toilette è il tipo di profumo che più spesso si trova nelle profumerie, anche in quelle online. Un’eau de toilette è un profumo in concentrazione leggera, che contiene dal 4% all’8% di oli essenziali. Il risultato è un profumo sufficientemente persistente, ma non eccessivamente “forte”; non per nulla la maggior parte degli utilizzatori di profumo, uomini e donne, prediligono questo tipo di formulazione. L’eau de cologne ha invece una percentuale di oli essenziali leggermente più bassa: dal 3 al 5 % sul totale del flacone. Mentre una eau fraiche contiene meno del 3% di oli essenziali, ma in commercio si trovano anche profumi privi di oli, o anche senza alcool; si tratta in questi casi di soluzioni acquose, molto delicate ed eteree, poco persistenti sulla pelle.

Per chi ama i profumi più intensi

Chi desidera che il profumo della fragranza preferita duri di più sulla pelle e che dia un risultato più intenso deve spostarsi sulle formulazioni con maggiori concentrazioni di oli essenziali. L’eau de parfum arriva fino a un massimo del 15%, mentre l’estratto, anche chiamato parfum per antonomasia, supera a volte il 30%, per raggiungere il 40 o il 50% di olio essenziale. Il risultato è più durevole, ma anche molto più intenso e inebriante. Anche perché a livelli molto alti di concentrazione i profumi tendono, con il passare delle ore, a “spingere” molto di più sulle note di corpo e di fondo, mentre le note di testa si affievoliscono più rapidamente. Chiaramente gli estratti e le eau de parfum sono le formulazioni più costose.